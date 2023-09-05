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5 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

Fransa'da gündem büyük tepki çeken okullarda abaya (uzun elbise) yasağı

05 Eylül 2023, Salı 15:00
Fransa'da, okullarda abaya (uzun elbise) giyme yasağına ilişkin Danıştay'da ilk duruşma bugün yapılacak.

Fransa'daki skandal abaya (uzun elbise) yasağı Danıştay'a taşınacak

Ulusal basında yer alan haberlere göre, laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti tarafından yeni eğitim-öğretim döneminde okullarda abaya ve benzeri kıyafetlerin giyilmesine yasak getirilmiş, yasak kararı Müslüman hakları için mücadele eden ADM Derneği tarafından temel özgürlüklere aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'a taşınmıştı.

Dün uygulanmaya başlayan yasağın askıya alınmasına ilişkin ilk duruşma bugün Danıştay'da görülecek.

- Okulun ilk günü yasağın gölgesinde geçti

Fransa'da öğrenciler 4 Eylül'de başlayan yeni eğitim öğretim yılına abaya yasağının gölgesinde girdi.

Ülkenin güneydoğusundaki şehirlerden Avignon'daki Frederic Mistral Lisesi önüne, giriş kontrollerini sağlamak üzere güvenlik güçlerinin sevk edilmesi tepki topladı.

Okulun ilk gününde yasağın uygulanmasına ilişkin BFMTV'ye açıklamada bulunan Eğitim Bakanı Gabriel Attal, okula abaya ile gelen 298 öğrenci tespit edildiğini söyledi.

Attal, uyarılmalarının ardından öğrencilerin yarısından fazlasının abayalarını çıkardığını, 67'sinin ise yasağa uymadığı için evlerine gönderildiğini açıkladı.

Yasağı "İslam karşıtı" bulan lise öğretmenleri greve gidiyor

Fransa'da yasağa tepkiler sürerken, Paris'teki Maurice Utrillo Lisesi öğretmenleri yayınladıkları bildiri ile yarından itibaren greve gideceklerini açıkladı.

Öğretmenler, abaya ve benzeri kıyafetler giyen öğrencileri "damgalamayı" reddettikleri için okula girişte kıyafet kontrolü yapmayacaklarını bildirdi.

Macron hükümetinin "İslam karşıtı politikasına" geçit vermeyeceklerini belirten öğretmenler, tüm öğrenci ve velilere yarın lisenin önünde toplanarak yasağa karşı çıkma çağrısı yaptı.

 

AA

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