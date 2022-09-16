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16 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Fransa'da gündem olan afiş

16 Eylül 2022, Cuma 14:41
Fransa'da enerji krizinin elektrik ve doğal gaz kesintilerine yol açması durumunda halkın banyo yapma sıkıntısı yaşayacağına dikkati çekmek için hazırlanan fotomontajlı "duş başlıklı Elysee Sarayı" afişi gündem oldu.

Son dönemde yaptığı afişlerle adından söz ettiren Michel-Ange Flori, hükümetten yetkililerin kışa doğru elektrik ve doğal gaz kesintilerinin yaşanabileceği uyarılarına atfen bir afiş hazırladı.

Flori, Elysee Sarayı'na duş başlığından suyun aktığı ve üzerinde "Bu kış Fransızlar duş almak için Elysee'ye gidecek." ifadeleri yazılı fotomontajlı afişi, "Şatonun sabun vermediğini lütfen unutmayın!" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

Elektrik ile doğal gaz kesintisi durumunda evlerde duş alma sıkıntısı yaşanacağına ve sorumlu makamın Elysee Sarayı olduğuna işaret eden paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Bazı kullanıcılar, "Teşekkürler Macron", "Isınmak için de gideceğiz", "Sabununuz olması yeterli" ve "Utanıyoruz" ifadeleriyle alıntılayarak hükümetin enerji krizi nedeniyle halkı düşürdüğü duruma tepki gösterdi.

Ülke enerji krizi yaşıyor

Fransa'nın Rusya'ya, Ukrayna'ya savaş açması nedeniyle yaptırım uygulaması sonrasında Rusya, Fransa'ya yönelik doğal gaz akışını kademeli olarak kesmişti.

Bu durum ülkede enerji krizine dönüşmüş, doğal gaz ve elektrik fiyatlarının tavan yapmasına neden olmuştu.

Fransızlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptırım tercihinin sonuçlarını "hükümetin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ceremesini Fransız halkına ödettiği" şeklinde eleştiriyor.

Macron Hitler'e benzetilmişti

Michel-Ange Flori, Kovid-19 zorunlu aşı politikası ve sağlık ruhsatı uygulamasının yürürlüğe konulmasının ardından Macron'u, Adolf Hitler'e benzettiği bir afiş hazırlamış, ancak paylaşımı nedeniyle mahkemece "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaretten" 10 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.

Flori ise karara tepkisini "Cumhurbaşkanı şahsı mevzubahis olduğu durumlar hariç, ifade özgürlüğünü savunmada çok hızlı" ifadeleriyle göstermişti.

Sosyal medyadan kendisini "Herkes duvara yazıyordu ben afişe aktardım." şeklinde savunan Flori, karikatürle ifade tarzının eskiden beri süregeldiğini belirtmişti.

AA

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