Fransa’da ırkçı suçlar arttı

12 Mart 2022, Cumartesi 18:30
Fransa’da geçen yıl kaydedilen 12 bin 500 ırkçı, yabancı düşmanı ve din karşıtı suçtan 6 bin 300’ünün yüksek ve orta seviyede suç kategorisine girdiği, 2020’ye kıyasla yüzde 16 artış olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanlığı’nın bünyesindeki istatistik servisi SSMSI, 21 Mart Irk Ayrımcılığıyla Mücadele Günü vesilesiyle yıllık ırkçı, yabancı düşmanı veya din karşıtı suçlara dair raporunu yayımladı.
Bakanlığın sitesinde paylaşılan raporda Fransa’da 2021’de polis ve jandarma teşkilâtının, 12 bin 500 ırkçı, yabancı düşmanı ve din karşıtı suç kaydettiği, bunun sadece güvenlik servislerine intikal eden suçları kapsadığı ve ırkçı eylemlerin küçük bir bölümünü oluşturduğu bildirildi. Bunların 6 bin 300’ünün yüksek ve orta seviyede suç kategorisine girdiği, 6 bin 200’ünün ise sadece para cezasına yol açan suçlardan oluştuğu belirtilen raporda, bu sayının 2020’ye göre sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 14 artış anlamına geldiği ifade edildi.
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AA
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