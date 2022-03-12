Fransa’da ırkçı suçlar arttı

Fransa’da geçen yıl kaydedilen 12 bin 500 ırkçı, yabancı düşmanı ve din karşıtı suçtan 6 bin 300’ünün yüksek ve orta seviyede suç kategorisine girdiği, 2020’ye kıyasla yüzde 16 artış olduğu bildirildi.

Okunma Sayısı: 181

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.