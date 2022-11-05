Fransa’da ırkçı vekile ceza

Fransa’da aşırı sağcı milletvekili Gregoire de Fournas, başka bir milletvekiline karşı “ırkçı ifadeler” kullandığı gerekçesiyle Ulusal Meclisten 15 gün men cezası aldı.

Fransa basınındaki habere göre, Ulusal Meclisteki oturumda, Fournas’ın söz konusu ifadeleri görüşüldü. Oturumda, Fournas’a iki aylık milletvekili ödeneğinin kesilmesi ve 15 gün meclisten men cezası verilmesi kabul edildi. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, parlamentoda gerginliğe yol açan “ırkçı ifadelere” dair, ırkçılığın Fransız demokrasisinde yeri olmadığını söyledi. AA

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