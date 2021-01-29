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30 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Fransa’da İslâm karşıtı saldırılar arttı

29 Ocak 2021, Cuma 17:00
FRANSA İSLÂM KONSEYİ’NE (CFCM) BAĞLI FRANSA İSLAMOFOBİ GÖZLEMEVİ BAŞKANI ABDULLAH ZEKRİ, GEÇEN YIL MÜSLÜMANLARA YÖNELİK 235 SALDIRI GERÇEKLEŞTİĞİNİ KAYDEDEREK, BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 53 ARTTIĞINI SÖYLEDİ.

Fransa’da 2020’de İslâm karşıtı saldırılar, bir önceki yıla göre yüzde 53 artış gösterdi. Fransa İslâm Konseyi’ne (CFCM) bağlı Fransa İslamofobi GözlemeviBaşkanı Abdullah Zekri, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede saldırıların en çok Rhones-Alpes, Paca ve başşehir Paris’in de içinde olduğu Ile-de-France bölgelerinde yaşandığını belirtti. Geçen yıl Müslümanlara yönelik 235 saldırı gerçekleştiğini kaydeden Zekri, bu rakamın 154 saldırı olan bir önceki yıla göre yüzde 53 arttığını vurguladı. Zekri, 2020’de camilere yönelik saldırıların ise yüzde 35 arttığını aktardı. Geçen yıl CFCM’in merkezine veya yöneticilerin evine tehdit içeren 70 mektup gönderildiğini ifade eden Zekri, sanal ortamda İslâm ve Müslümanlar hakkında yalanların ve Müslümanlara karşı nefreti körükleyen e-maillerin yayılmasının endişe verici olduğunun altını çizdi. Zekri, Fransa’daki Müslümanların bazı Fransızların İslâm’a olumsuz bakmasından endişe duyduğunu kaydetti. İslâm ile terör arasında bir ilişkinin bulunmadığını vurgulayan Zekri, Fransa’da yaşayan Müslümanların diğer dine mensup kişiler gibi dinini yaşayabilmesi gerektiğine işaret etti.

Müslümanları hedef alan tasarı

Fransa’da İslâm karşıtı saldırıların yanı sıra Müslümanları hedef alan yasa tasarısı hazırlandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin geçen yıl hazırladığı, “İslâmcı ayrılıkçı” olarak bilinen ve “Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler” olarak değiştirilen yasa tasarısı, Fransa’daki Müslüman toplumu hedef gösterdiği, hayatlarının neredeyse her alanına kısıtlamalar getirdiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Tasarı, camiler ve bu camilerin idaresinden sorumlu derneklere yönelik müdahalenin yanı sıra Müslümanlara ait dernek ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanını denetim altına almayı öngörüyor.  Fransa’da çoğu Kuzey Afrikalı yaklaşık 6 milyon Müslüman yaşıyor. Fransa, Avrupa’da en fazla Müslüman’ın yaşadığı ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

AA

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