Fransa’da İslamofobi paneli

Fransa’nın başkenti Paris’te Perspectives Musulmanes Hareketinin ev sahipliğinde “Avrupa 2021 İslamofobi Raporunun Bulgularının Sunumu” başlıklı panel düzenlendi.

İslamofobiyi finanse eden ağlar ortaya çıkarıldı

''11 Eylül'' saldırıları en büyük zararı Müslümanlara verdi İnsan hakları aktivisti Maria De Cartena’nın moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı ve CAGE UK üyesi Shezana Hafiz konuşmacı olarak katıldı. Avrupa’da Avusturya ve Fransa’da İslamofobinin kurumsallaştığına dikkat çeken Bayraklı, dünyada İslam karşıtı ayrımcılık vakalarının yine en çok bu kıtada yaşandığına vurgu yaptı. Terörle mücadelen etkilenen toplulukları savunmayı amaçlayan Londra merkezli insan hakları savunucusu örgüt CAGE UK üyesi Hafiz, ABD’deki 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Müslümanları “tehdit” olarak gösteren söylemlerin üretildiğini ve Müslümanlara yönelik nefretin normalleştiği yorumunu yaptı. AA

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