Fransa’da Katarlı futbolcuları “terörist” olarak tasvir eden karikatüre büyük tepki

Fransa'da bir gazetede Katar milli futbol takımını "terörist" olarak tasvir eden bir karikatürün yayımlaması tepkilere neden oldu.

Le Canard Enchaine adlı gazetedeki karikatür, Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına günler kala yayımlandı. Gazetenin ekim sayısındaki karikatürde, "Katar" formaları giyen, ellerinde pala, silah ve roketatar taşıyan 7 sakallı kişi futbol oynarken tasvir ediliyor. Karikatürize edilenlerden biri patlayıcı bağlı kemer takarken, beşinin mavi cübbe ve ikisinin siyah gömlek giydiği, kar maskesi taktığı anlaşılıyor. Karikatürde ayrıca Katar "otoriter emirlik"le suçlanıyor. Irkçılık ve nefret sergiliyor Karikatür, sosyal medya platformlarında tepkilere neden oldu. Twitter'da bir kullanıcı, "Le Canard Enchaine, bariz ırkçılığını ve nefretini sergileyen aşağılık bir karikatür yayımladı" değerlendirmesinde bulundu. 2022 FIFA Dünya Kupası'na 20 Kasım-18 Aralık tarihleri ​​arasında ev sahipliği yapacak Katar, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ve Orta Doğu ülkesi olacak. Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani geçen ay Dünya Kupası öncesinde ülkesine yönelik "eşi benzeri görülmemiş" eleştiri kampanyasına tepki göstermişti. Yine Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de ülkesinin Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına yönelik eleştirileri "ikiyüzlülük" olarak tanımlamıştı. AA

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