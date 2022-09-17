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17 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Fransa'da kışın elektrik kesintileri olabilir

17 Eylül 2022, Cumartesi 10:20
Fransız elektrik iletim şebekesine (RTE) göre ülkede kışın birkaç saatlik elektrik kesintileri olabilir.

Kuruluşun 2022-2023 kışına ilişkin senaryoları derleyen ön tahmin araştırmasında, Fransa'da gelecek kış aylarında elektrik sistemi üzerinde ciddi baskı olma riski üzerinde duruldu ve bu riskin tüketimi azaltarak kontrol edilebilir olduğu kaydedildi.

Araştırmada, elektrik sisteminde tüketime dayalı baskı oluştuğunda, elektrik kesintisi riski olasılığına değinildi.

Ülkedeki elektrik tüketimi hakkında vatandaşlara yeşil, turuncu ve kırmızı renk işaretleriyle bilgi veren EcoWatt platformuna atıfta bulunulan araştırmada, 6 aylık kış sürecinde Fransa'da sadece birkaç "kırmızı" sinyal öngörüldüğüne değinildi.

Araştırmada, büyük çoğunlukla saat 08.00 ile 13.00 ve 18.00 ile 20.00 arasında hafta içi kesinti riskinin bulunduğu üzerinde duruldu.

Çoğu zaman ulusal düzeyde elektrik tüketiminin, yüzde 1 ila 5, aşırı meteorolojik koşullarda ise yüzde 15'e kadar azaltarak kesintilerin önlenebileceği kaydedildi.

Araştırmada, Fransa'da elektrik sisteminin tamamen çökmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığına işaret edildi.

EcoWatt'ın bildirdiği "kırmızı" sinyal, elektrik sisteminde tüketime dayalı ciddi baskı oluştuğu ve tüketim azaltılmadığı taktirde, elektrik kesintilerin kaçınılmaz olduğunu bilgilendiriyor.

Enerjide tasarruf adımları

Fransa, "Enerji Tasarrufu Planı" kapsamında bu yılki enerji tüketimlerini geçen yıla göre yüzde 10 azaltmayı hedefliyor.

Enerji tasarrufu için ulusal düzede, iş yerlerinde klimaların en düşük 26 derecede, kaloriferlerin de en yüksek 19 derecede çalıştırılması kararlaştırıldı.

Mağaza vitrinlerinin ışıkları gece 01.00'den sabah 06.00'ya kadar söndürüldü.

Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin Lille, Marsilya gibi farklı kentlerinde enerjide tasarruf adımları atıldı.

Paris'te 23 Eylül'den itibaren tüm belediye binalarının ışıklarının yerel saat ile 22.00'de, Eyfel Kulesi'nin ışıklarının da saat 23.45'te söndürülmesine karar verildi.

Başkentteki kamu binalarının sıcaklıkları kademeli olarak 19 dereceden 18 dereceye düşürülecek ve idari kurumlara ait binalar bu kış bir ay geç ısıtılmaya başlanacak. Paris'in yüzme havuzlarındaki sıcaklık da bir derece düşürülecek.

Ülkedeki enerjide tavan fiyat uygulaması devam edecekken, Ocak 2023 itibarıyla gaz, Şubat 2023 itibarıyla elektrik fiyatlarındaki artış yüzde 15'le sınırlandırılacak.

10 Ekim'de enerji tasarrufuna ilişkin bilinçlendirme kampanyasının başlatılacağı ülkede, artan enerji fiyatlarıyla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar 12 milyon haneye 100 veya 200 avroluk enerji çeki verilecek.

AA

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