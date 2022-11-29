Fransa'da kömür santralinde üretim yeniden başladı

Enerji kriziyle karşı karşıya olan Fransa'da ilkbaharda kapatılan Saint-Avold kentindeki kömür santralinde yeniden elektrik üretimine başlandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Moselle vilayetinde martta kapatılan Saint-Avold'daki kömür santrali elektrik üretimine yeniden başladı. Birçok nükleer santralinin bakım nedeniyle kapalı olmasına bağlı enerji üretiminde düşüş yaşanan ülkede, geçen kış tamamen kapatılması beklenen Saint-Avold santralinin faaliyeti hükümetçe uzatılmıştı. AA

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