Fransa'da Müslümanlara devlet zulmü raporlaştı

Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan basın toplantısıyla duyurulan raporda, ülkedeki Müslümanların devlet tarafından zulme uğradığı belirtildi.

Okunma Sayısı: 194

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.