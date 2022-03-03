Fransa'da Müslümanlara devlet zulmü raporlaştı

Raporun yazarlarından Rayan Freschi, Fransa’nın bu yaklaşımını diğer Avrupa ülkelerinin de yaymaya çalıştığına işaret ederek, “Bugün Müslümanlara karşı yapılanlar ile İkinci Dünya Savaşı sonrasında Yahudilere yapılanlar arasında benzerlik var. Fransa’da İslâm karşıtlığına dayalı bir kültür oluştu. Buna göre İslâm ve Müslümanlar mutlaka sorun oluşturuyor. Müslümanlara ve Yahudilere karşı uygulananlar aynı ölçüde ve teknik olarak aynı değil ancak azınlık olan dini bir topluluğa karşı sistematik saldırı görüşü aynı” ifadelerini kullandı.
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AA
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