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Fransa'da Müslümanlara "hakaret" eden ''cahil'' gazeteciye tepkiler büyüyor

30 Aralık 2022, Cuma 02:45
Avrupa İslamofobi ile Mücadele Topluluğu (CCIE), "Cumhuriyet, Müslümanların umurunda değil" şeklindeki cahilliğini ve ırkçı bakış açısını dünyaya ilan eden sözleri nedeniyle büyük tepki çeken Fransız gazeteci Jean-Claude Dassier hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Kur'an'a dayanan hakiki adalet ve hürriyeti ve dindar manadaki cumhuriyeti insanlığa hediye eden İslamiyet Güneşine gözlerini kapayarak kendini karanlıkta bırakan Dassier ve benzerlerine tepkiler insaf sahibi her vicdan tarafından artarak devam ediyor.

CCIE'den yapılan açıklamada, CNews'teki şok edici sözlerinin ardından "nefrete tahrik etmek" suçlamasıyla Dassier hakkında şikayette bulunulacağı belirtildi.

 

Fransız gazeteci Jean-Claude Dassier, 27 Aralık'ta Fransız haber kanalı CNEWS'da dün gündemi ele alan "Güzel Ekip" programında "Cumhuriyet, Müslümanların umurunda değil, bu kelimenin ne anlama geldiğini bile bilmiyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Dassier'in bu ifadeleri bazı siyasetçiler ve Fransız Twitter kullanıcılarının tepkisine yol açmıştı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili milletvekilli Aymeric Caron, Twitter'dan "Uzun süredir haber kanalı olmayan CNEWS'da bir kez daha ırkçı söylem" şeklinde paylaşımda bulunarak, bu kanalda "güvensizlik, göç ve İslam" dışında başka meselelerden bahsedilmediğini belirterek tepki göstermişti.

Sosyal medya kullanıcıları da, "ırkçı sözleri" nedeniyle Fransız gazeteciyi eleştirmiş, Fransa'da bir kişiye veya gruba dini aidiyeti nedeniyle iftira atmanın 1 yıl hapis ve 45 bin avro cezası olduğunu hatırlatmıştı.

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“Müslüman Endülüs’ten bize 30 kitap kaldı, atomu parçalayabildik. Şayet yakılan bir milyon kitabın yarısı kalsaydı çoktan uzayda galaksiler arasında geziyor olacaktık''

1400 yıl önce cehalet sisiyle etrafı çevrilmiş dönemin Avrupa coğrafyasına ve o dönemde hak ve hakikate ihtiyaç duyan tüm coğrafyalara karşın; adalet, hukuk, bilim ve insanlık dersi veren İslam Medeniyeti, Hazreti Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam ve sonrasındaki Raşid Halifelerinin Kur'an dayanan hakiki adalet ve hakiki hürriyeti esas alan dindar bir cumhuriyet manasını taşıyan örnek yönetimleriyle yıldızlar gibi parlıyordu.

Bu hakikate işaret eden ve altına tasdik imzası basan binlerce insaflı ve hakperest ünlü isimlerden bir tanesi olan ve Avrupa’da radyolojinin kurucusu olan Madam Curie, “Müslüman Endülüs’ten bize 30 kitap kaldı, atomu parçalayabildik. Şayet yakılan bir milyon kitabın yarısı kalsaydı çoktan uzayda galaksiler arasında geziyor olacaktık. Orada bilim sıfırlanınca, biz yeniden sıfırdan onların yüzyıllar önce keşfettiği şeyleri bulmaya çalıştık ve yüzyıllar kaybettik.” diyor.

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Konuyla ilgili Şemşettin Çakır'ın ''Cumhuriyet Serüvenimiz'' yazısından istifade edebilirsiniz.

 

Tanıtım Yazısından: Bir Müslüman olarak bizim cumhuriyet maceramız, Bediüzzaman’ın da ifadesiyle “Hulefâ-i Raşidîn” (4 Büyük Halife) dönemine dayanır.

O tarihte başlayan dindar cumhuriyetçilik, tarihî serüveni içinde zaman zaman kesintiye uğrayarak günümüze kadar gelmiştir.

Bu meseleyi Bediüzzaman: “Eskişehir mahkemesinde gizli kalmış ve resmen zapta geçmemiş ve müdafaatımda dahi yazılmamış bir eski hatırayı ve latif bir kıssa-i müdafaayı beyan ediyorum” deyip, karıncalara cumhuriyetperverliklerinden çorbasının tanelerini veriyor olduğunu söyledikten sonra cevaben der: “Hulefâ-i Raşidîn, hem halife, hem reis-i cumhur idiler. Sıddık-ı Ekber (ra) Aşere-i Mübeşşere’ye ve Sahabe-i Kiram’a elbette reis-i cumhur hükmünde idi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikat-i adaleti ve hürriyet-i şer’iyyeyi taşıyan mana-i dindar cumhuriyetin reisleri idiler.” (Şualar, Denizli Müdafaaları, s.570)

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AA

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