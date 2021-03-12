Fransa’da Müslümanlara kilise desteği

Fransa'da Hıristiyan dinine mensup üç büyük mezhep temsilcileri; "İslÂmcı ayrılıkçılıkla mücadele" yasa tasarısının devletin dine idarÎ müdahalede bulunmasına yol açtığını dile getirerek Müslümanlara sahip çıktılar.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, “İslâmcı ayrılıkçılıkla mücadele” amacıyla getirdiği “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendirme” yasa tasarısı üzerindeki tartışmalar devam ediyor. Hıristiyan dinine mensup üç büyük mezhep olan Katolik, Protestan ve Ortodoks kilisesi temsilcileri; yasa tasarısının devletin dine idarî müdahalede bulunmasına yol açtığını, düşünce ve inanç hürriyetine de aykırı olduğunu dile getirdiler.

Yasa teklifinin Ulusal Meclis’teki görüşmeleri sırasında, Fransa’daki Hıristiyan, Müslüman ve Musevi dinî temsilcileri, ortak bir açıklama ile yasadan duydukları endişeyi dile getirmişti. Yasanın parlamentonun üst kanadı Senato’da görüşülmeye başlaması üzerine Müslüman ve Musevilerden ayrılan Hıristiyan dinî temsilcileri, “Müslümanlar için getirilen bir yasanın bedelinin kendilerine ödetilmesini istemediklerini” dile getirdi.

Le Figaro Gazetesi’nde ortak bir makale yayınlayan Katolik Kilisesi lideri Eric de Moulins-Beaufort, Fransa Protestan Kilisesi Federasyonu Başkanı François Clavairoly ve Fransa Ortodoks Piskoposlar Meclisi Başkanı Emmanuel Adamakis, bütün halkı ve seçilmiş vekilleri uyarmak istediklerini belirterek, “Ayrılıkçı ideolojilerle mücadeleye hazır olduklarını ancak bunun 1905 yasasına dokunularak yapılmasının doğru bir yöntem olmadığını” dile getirdi.

Ulusal Meclis oyladı

Fransız toplumunda tartışılmaya devam eden “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendirme Yasa Tasarısı’nın” Ulusal Meclis görüşmeleri tamamlandı. Genel Kurul’da yapılan oylamada yasa tasarısı 151’e karşı 347 oyla kabul edildi. Tasarının Senato Anayasa Komisyonu’ndaki tartışmaları başladı. Komisyonun ardından, 30 Mart - 7 Nisan tarihleri arasında Senato Genel Kurulu’nda görüşülerek oylanması planlanıyor.