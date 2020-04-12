Fransa'da ölü sayısı 14 bin 393'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 561 artarak 14 bin 393'e yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1613 artışla 95 bin 403 oldu, bakımevlerinde enfekte kişi sayısının 37 bin 188'e yükselmesiyle toplam vaka sayısı da 132 bin 591'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 6 bin 845'i yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 826 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Hastalığı atlatan kişi sayısı ise son 24 saatte 825 artarak 27 bin 186'ya çıktı.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve bakımevlerinde 561 kişi öldü, böylece can kaybı 14 bin 393'e yükseldi.

Ülkede alınan Kovid-19 tedbirlerinin olumlu etkilerinin görüldüğü kaydedildi.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ve vakanın görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.