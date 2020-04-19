"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Fransa'da ölü sayısı 20 bine yaklaştı

19 Nisan 2020, Pazar 19:56
Fransa'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 395 artarak 19 bin 718'e yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 701 artarak 175 bin 942'ye ulaştığını söyledi. 

Kovid-19 nedeniyle 5 bin 744'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 610 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının son 11 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı. 

Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 622 artarak 36 bin 578'e çıktığını dile getirdi.Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 395 kişinin öldüğünü aktaran Salomon, ölü sayısının hastanelerde 12 bin 69'a, yaşlı bakımevlerinde 7 bin 649'a yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 19 bin 718 olduğunu kaydetti.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında son 4 güne göre düşüş yaşandı.

Paris'te sokakların temizlendiği sularda Kovid-19 izi

Öte yandan Paris Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte sokakları temizlemek için kullanılan sulardan alınan örneklerde Kovid-19 izine rastalandığı belirtildi. 

Açıklamada, bu suların kullanımının durdurulduğu ve kentteki içme sularında virüs tespit edilmediği kaydedildi. 

Paris'te maske dağıtılacak

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Le Journal du Dimanche gazetesine yaptığı açıklamada, mayıs ortasında 2 milyondan fazla maskenin kent sakinlerine dağıtılacağını belirtti. 

Maskelerin öncelikle 70 yaş ve üzerindekilerle kronik hastalığa sahip olanlara verileceğini kaydeden Hidalgo, başkentte toplu taşıma araçlarında maske kullanımının zorunlu hale gelebileceği bilgisini paylaştı. 

Hidalgo, Paris'te yaşlı bakımevlerinde bulunanların hepsine Kovid-19 testi yapılabilmesi için çalışma başlattıklarını duyurdu. 

AA

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan - Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

    Yurt dışından getirilen vatandaşlar çeşitli illerdeki yurtlara yerleştirildi

    Türkiye'de vefat sayısı 2017'ye yükseldi

    Nijerya'daki silahlı saldırılarda ağır bilanço

    ABD'de son 24 saatte 2 bin 9 ölüm

    Ateşkes sonrası İdlib'de son durum?

    Hakkari'de Şehidi dualarla uğurlandı

    En fazla vaka ve ölüm ABD'de gözleniyor

    Hafız eğitimleri de online devam ediyor

    İspanya'daki ölümlerde son 5 haftadaki en düşük artış

    Teselli veren gelişmeler

    'Ağlayan gelin'den tefekkür daveti

    İstanbul mahyalarla süsleniyor

    İngiltere'de skandal: 'Tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanın'

    Gazze'den dünyaya acil tıbbi yardım çağrısı

    'Bir terörist daha ikna çalışmasıyla teslim oldu'

    İngiltere'de 'normal hayata dönme planları' iddiası

    Balıkesir açıklarında hareketli dakikalar

    'Kasten sorumluysa sonuçlarıyla yüzleşir'

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Yeni bir “yargı paketi” mi?
    Genel

    İnfaz ve kayyım vicdanları rahatsız etti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nevzat Dinçer
    Faruk ÇAKIR

    Eski bakandan tesbitler
    Davut ŞAHİN

    Evde kal, dizi izleme
    Genel

    Virüsü kim yaydı?
    Genel

    Balıkesir açıklarında hareketli dakikalar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Şaban ve Ramazanda kalbin hissesi ziyadedir
    Feyzullah ERGÜN

    Hekim olarak İbn-i Rüşd (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.