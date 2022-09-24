Fransa'da pistten çıkan uçak gölete düştü

Fransa'nın güneyindeki Montpellier kentinde kargo yüklü uçak, iniş sırasında pistten çıkarak yakındaki gölete düştü.

Fransa Sivil Havacılık Güvenliği Araştırma ve Analiz Bürosunun (BEA) Twitter paylaşımına göre, West Atlantic Havayollarına ait Boeing 737 kargo uçağı, Montpellier Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkarak gölete düştü. Sabaha doğru yaşanan kazada uçaktaki 3 kişi yaralanmadan çıkarılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. BEA'nın kazaya ilişkin paylaştığı görselde, uçağın ön kısmının kanatlara kadar suyun içinde olduğu görülüyor. Uçuşlar süresiz askıya alındı Herault bölgesi valiliğinden yapılan açıklamada, piste yönelik güvenlik incelemesi sonuçlanıncaya kadar Montpellier Havalimanı'nda uçuşların askıya alındığı belirtildi. Açıklamada, uzman bir şirketin uçağı göletten çıkarması için çalışmalara başlayacağı ifade edildi. AA

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