Fransa'da protestoda gence şiddet uygulamadan 7 polise gözaltı

Fransa'da 27 Haziran'da Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda 1 gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle 7 polis gözaltına alındı.

Ulusal basının Marsilya Savcılığı'na dayandırdığı habere göre, Nael'in öldürülmesinin ardından Marsilya'da 2 Temmuz'da düzenlenen protestoda "kamu yetkilisince şiddet uygulandığı" gerekçesiyle 7 polis gözaltına alınırken biri daha sonra serbest bırakıldı. Şiddete maruz kalan Hedi isimli 22 yaşındaki genç 8 günlük iş göremezlik raporu alırken, 5 Temmuz'da bu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hedi soruşturma kapsamında verdiği ifadede, olay günü bir plastik merminin kafasına isabet ettiğini ve polislerin kendisini dövdüğünü anlattı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Hedi komaya girmiş ve birkaç saat sonra uyanmıştı. Fransa'daki protestolar Fransa'da polis ateşiyle hayatını kaybeden Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı. AA

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