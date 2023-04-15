"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Fransa'da protestolara neden olan emeklilik reformu yasalaştı

15 Nisan 2023, Cumartesi 13:06
Fransa'da tartışma ve protestolara neden olan emeklilik reformu yasası, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu yasa, Anayasa Konseyinin, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran reformu ana hatlarıyla onaylamasının ardından Macron tarafından da imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Reformun yasalaşmasıyla ülkedeki emeklilik yaşı, kademeli olarak 2030'a kadar 64'e çıkacak.

Konseyin kararı ülkede ciddi tepkilere yol açmıştı.

Yerel basın, Macron'un hafta başında açıklama yapacağını aktardı.

Konseyin kararı ülke sokaklarında öfkeye yol açmıştı

Öte yandan dün sendikalar Macron'un salı günü Elysee Sarayı'nda görüşme teklifini reddederek hükümetle 1 Mayıs'a kadar görüşmeyeceklerini belirmişti.

Konseyin kararından sonra muhalefetten tepkiler yağmış; Fransızlar Paris, Lyon, Rennes ve Nantes kentleri başta olmak üzere, ülke genelinde sokağa inmişti.

Paris'te göstericiler çöp bidonlarını ateşe vermiş, kamu mallarını tahrip etmişti. Nantes'da reform kaşıtları valiliğe cam şişeler fırlatmıştı. Rennes sokakları karışmış, polis göstericilerin ateşe verdiği karakoldaki yangını TOMA'yla söndürmüştü.

Süreç

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.

Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu.

Konsey dün, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

AA

Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin Rusya'ya da Ukrayna'ya da silah satmayacak

    ABD'de bir ilk daha: Minneapolis'te 5 vakit ezan hoparlörle açıktan okunacak

    Sudan'da tansiyon düşmüyor - Türk Büyükelçiliğinden "Evlerde kalın" uyarısı

    Bosna Hersek'ten depremzedeler için bir yardım tırı daha

    Trabzonspor ile Beşiktaş 136. kez karşı karşıya geliyor

    Adana Saimbeyli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

    Fransa'da protestolara neden olan emeklilik reformu yasalaştı

    Bahçelievler'deki 46 yıllık hasarlı binanın yıkımı sürüyor - "Sabaha kadar toplam 4 milimetre kaydı"

    Dünyadaki Müslüman nüfusu 2 milyarı aştı - 'Dünyada en hızlı büyüyen Din İslam'

    Hollandalı gençler iftarda buluştu

    Piyasalar yangın yeri

    'Mısır artık Türkiye ile iyi bir ilişki sergiliyor'

    Ukrayna: Rusya'nın Slovyansk'a saldırılarında 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

    Tekirdağ'da 5 bin kişilik iftar

    Üstad, zulümlere rağmen Risale-i Nurları telif etti

    'Bile bile mezarımızda oturuyoruz'

    AGİT ve Avrupa Konseyi seçimlerden endişeli

    Galatasaray, Kayserispor'u 6-0 yendi

    Depremde hasar gören Kahta Kalesi restore edilecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî ve CHP
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Susturuculuyla susturulan sesler ve Temiz Eller
    Ahmet Kurnaz

    Şeref Karcı ağabeyin ardından
    Cevher İLHAN

    İktidarın “hedef sapması”
    Genel

    Piyasalar yangın yeri
    Faruk ÇAKIR

    Akademisyenlerin göçü
    Ali HAKKOYMAZ

    Yassaak!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un ekser hakikatleri Ramazan’da zuhur etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.