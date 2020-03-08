"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Fransa'da sarı yeleklilerin protestoları devam ediyor

08 Mart 2020, Pazar 13:19
Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 69'uncu haftasında Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin politikalarını protesto etti.

Başkent Paris'te Doğu tren garında toplanan eylemciler, Champerret Mahallesi'ne  yürüdü. Bir grup da İtalya Meydanı'ndan Republique Meydanı'na kadar yürüdü.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteriler olaysız sona erdi.

Eylemlerde 4 kişi gözaltına alındı, 2 polis yaralandı

Lyon'da yapılan eylemde göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Protestocular birçok mağazanın camını kırdı. Polis eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Gösteride 3 kişinin gözaltına alındığı ve 2 polisin yaralandığı belirtildi.

Toulouse'daki gösteride de bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor. Polis, geçen haftalarda olduğu gibi başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi, nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali, Ulusal Meclis, Senato ve Elysee Sarayı çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı. Sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemler başladığından bu yana 11 kişi ölürken polisin müdahalesi sonucu 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.

AA

Okunma Sayısı: 111
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler"

    Trump ve Pence'in katıldığı toplantıda da ''Kovid-19'' gözlemlendi

    Middle East Eye: En az 20 prens daha tutuklandı

    Çin'de koronovirüse ilişkin son durum?

    21 ayda 4 teknik adam: Fenerbahçe kötü gidişi durduramıyor!

    Yunanistan'ın insanlık dışı sert müdahalesi sürüyor

    İtalya'da olağanüstü önlemler

    Savaş tamamen bitsin

    İyi bir yargı, iyi hâkim ve savcılarla olur

    Virüs bulaşanlar 100 bini aştı

    Risale-i Nur’da aile kodları

    Korona Çin’e alternatif yaptı

    New York'ta 'acil durum' ilan edildi

    Hastalıklardan korunmak aşı ile mümkün

    Esnaf vatandaşın yanında

    Dünyayı zehirleyerek kazanıyorlar

    Pakistan’dan sessiz kalmayalım çağrısı

    Yunanistan mültecilere mali yardımları kesecek

    Zarif: Trump art niyetli

    Kabe tavaf için yeniden açıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O davanın arka planı
    Risale-i Nur'dan

    Güneşin batıdan doğması ve dabbetü’l-arz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Hıristiyan kapısında muhacir olmak
    Ahmet BATTAL

    Bardağı dolu olanlar
    Mehmet KARA

    Zalimlerin oyunlarına dikkat!
    Abdurrahman AYDIN

    Her kadın çalışmalı mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İyi bir yargı, iyi hâkim ve savcılarla olur
    Faruk ÇAKIR

    Barışan kazanır
    Cevat ÇAKIR

    Said Nursî’den taziye örnekleri (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.