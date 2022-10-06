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6 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Fransa'da sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı kalabilir

06 Ekim 2022, Perşembe 00:41
Fransa'da elektrik tasarrufu için 4 milyondan fazla hanenin sıcak su tanklarının elektriğinin günde 2 saat devre dışı bırakılabileceği bildirildi.

Ulusal basındaki habere göre, eylül sonunda resmi gazetede yayımlanan kararnameyle, Fransa'da elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis tarafından 11.00-15.30 saatlerinde 4,3 milyon hanenin sıcak su tanklarının elektriği kesilebilecek.

Söz konusu işlem, 15 Ekim 2022 ile 15 Nisan 2023 döneminde yapılabilecek.

Su tanklarının elektriği günde maksimum 2 saat ​​​​​​ devre dışı bırakılabilecek ve haneler, öncesinde haberdar edilecek.

Haberde, bu kesintilerle enerji tasarrufu sağlanmasının beklendiği kaydedildi.

Ana enerji tedarikçileri 25 taahhütlük bir sözleşmeyi imzaladı

Öte yandan Fransa'da enerji tedarikçileri, ülkedeki şirketlerin enerji kontratlarına ilişkin taahhütleri de kapsayan sözleşmeye imza attı.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yaptığı açıklamada, karşı karşıya oldukları enerji krizinin son aylarda elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesine neden olduğuna değindi.

Le Maire, Fransız şirketlerini, yükselen enerji fiyatlar nedeniyle karşı karşıya kaldıkları risklerden korumaları gerektiğini belirtti.

Bugün tüm enerji tedarikçileriyle bir araya geldiklerini ifade eden Le Maire, aralarında TotalEnergies, Engie ve EDF'in de bulunduğu tedarikçilerin tamamının ciddi taahhütlerin olduğu bir sözleşmeye imza attığını açıkladı.

Le Maire, enerji tedarikçilerin bu sözleşmeyle müşterisi olan şirketlere en az bir kontrat teklifi sunma ve kontratı bitecek olan şirketleri 2 ay önceden haberdar etme taahhüdünde bulunduğunu ifade etti.

Ekonomi Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sözleşmedeki 25 taahhüt aynı zamanda enerji satın alan belediye gibi yerel yönetimler için de geçerli.

AA

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