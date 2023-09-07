Fransa’da siyahî genç için adalet istendi

Fransa’da bir grup, 2016’da jandarma aracında ölen siyahi genç Adama Traore’nin ölümüne ilişkin soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasına tepki göstererek adalet talep etti.

Paris’te Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen gösteride, Traore’nin ölümüne ilişkin soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanması kınandı. Traore’nin ölümünün aydınlatılmasını isteyen ve adalet talep eden protestocular, “Adalet yoksa, barış da yok” sloganı attı. Adama Traore, 19 Temmuz 2016’da kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında yaşamını yitirmişti. Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda Traore’nin rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği öne sürülmüştü. Ancak Traore’nin doktor müdahalesinden önce jandarma aracında öldüğü ortaya çıkmıştı. AA

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