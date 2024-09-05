"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Fransa'da skandal: İsrail'i eleştiren öğretim görevlisi görevinden uzaklaştırıldı

05 Eylül 2024, Perşembe 16:32
Fransa'da, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i eleştiren ve saldırılardaki sivil can kayıplarına dikkati çeken sözleşmeli öğretim görevlisinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Fransa'nın Toulouse şehrindeki Toulouse School of Economics (TSE) üniversitesinde görev yapan sözleşmeli Öğretim Görevlisi Benoit Huou, İsrail ile ilgili sözleri nedeniyle disiplin soruşturması geçirdi.

TSE'de matematik dersleri veren Huou'nun, 3 Eylül'deki ders öncesi yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren ifadeler kullanması okul yönetiminin tepkisini çekti.

Üniversite yönetimi, yaptığı yazılı açıklamada, Huou'nun sözlerinin dersle alakası olmadığını ve eğitimin tarafsız şekilde verilmesi ilkesinin ihlal edildiğini öne sürdü. Bu nedenle Huou'ya yönelik üniversite içi bir disiplin soruşturması yürütüleceği bildirildi.

Görevden uzaklaştırılan Huou, 3 Eylül'de yaklaşık 200 öğrencinin bulunduğu amfide yaptığı konuşmada, bilimsel araştırma dergisi Lancet'te yayımlanan bir makaleye atıfta bulunmuştu. Makaledeki, 2023 sonundan bu yana 200 bine yakın Filistinlinin İsrail saldırıları dolayısıyla hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğine ilişkin verileri öğrencileriyle paylaşan Huou, "benzeri görülmemiş çaptaki" saldırıları kınadığını belirtmişti.

Fransız hükümetinin İsrail'e desteğine de tepki gösteren Huou, İsrail'i boykot çağrısında bulunmuştu.

Öğretim görevlisi, konuşmasının sosyal medya hesaplarında yayılması sonrası bazı internet kullanıcıları tarafından okul yönetimine şikayet edilmişti.

Tartışmaya katılan Fransa Yüksek Eğitim ve Araştırma Bakanı Sylvie Retailleau da Huou'nun İsrail saldırılarını eleştiren sözlerini "Yahudi karşıtlığı" çerçevesinde ele alarak, öğrencilerin "özellikle Yahudi karşıtlığı dahil her türlü ayrımcılığa karşı korunması" gerektiğini ileri sürdü. ​​​​​​​

Öğretim Görevlisi Huou'nun görevinden uzaklaştırılması, sosyal medya kullanıcıları tarafından akademik ifade özgürlüğüne aykırı olması nedeniyle tepkiyle karşılandı.

AA

Okunma Sayısı: 79
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa'da skandal: İsrail'i eleştiren öğretim görevlisi görevinden uzaklaştırıldı

    'Benzer bir şekilde cevap verirsek olabilecekleri sadece tahmin edebiliriz'

    6 Şubat depremlerinde 21 kişinin öldüğü Gölgeler Apartmanı'na ilişkin davada karar

    Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Kütahya - Aslanapa'daki anız yangını ormanlık alana sıçradı

    BM Direktörü Edem Wosornu: Gazze'deki vahşet sınır tanımıyor, BMGK sözünü tutsun!

    İngiltere'den gerekli, gecikmiş ve yetersiz bir adım!

    ECDC: M çiçeği, yeni Kovid değil

    Milli Takım, Uluslar Ligi ilk maçında Galler'le karşılaşacak

    Yurt başvuru sonuçları açıklandı - Kayıt işlemleri 7 Eylül'de sona erecek

    İngiliz medyasına Gazze eleştirisi

    İsrail müzakere değil dayatma peşinde

    Çare demokrasi ve adaleti inşa etmek

    Türkiye su fakiri olma yolunda

    Yeni Zelanda’da “turist harcına” yüzde 200 zam

    Türkiye su fakiri olma yolunda

    Netanyahu suçludur

    Yapay zeka şirketine ceza

    Enflasyonun kaynağı üst gelir grubu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Filistin neden bu hale geldi?
    Mikail YAPRAK

    “Keyfini bozarım!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali Rıza AYDIN

    Onları çok öpün, çok
    Faruk ÇAKIR

    Kul hakkına uymayan iflah olur mu?
    Risale-i Nur'dan

    Nurlar, akla ders verdiği gibi, kalbe de iman telkin ediyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasete talip olanların zaaflarını ortaya koymak gıybet midir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Havva KÜÇÜK KONUR

    “Bir de para yok derler...”
    MUHAMMED ŞEVİKER

    Bir dilbilgisi nüktesi ve İlâhî lütuf

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.