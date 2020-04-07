"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Fransa'da son 24 saatte 1427 ölüm

07 Nisan 2020, Salı 23:00
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin son bilgileri paylaştı.

Salomon, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 777 artışla 78 bin 167'ye, bakımevlerinde de enfekte kişi sayısının 30 bin 902'ye yükselmesiyle ülkede toplam vaka sayısının 109 bin 69 olduğunu dile getirdi. 

Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 7 bin 131'e ve iyileşen kişi sayısının da 19 bin 337'ye çıktığını aktaran Salomon, son 24 saatte hastanelerde 607 ve yaşlı bakımevlerinde 820 olmak üzere 1427 kişinin öldüğünü dile getirdi. 

Salomon, ölü sayısının hastanelerde 7 bin 91'e ve yaşlı bakımevlerinde 3 bin 237'ye ulaştığını, böylece toplam can kaybının 10 bin 328 olduğunu belirtti.

Salgının ülkede henüz pik yaptığını belirten Salomon, serbest dolaşımın sınırlandırılmasının kaldırılmasının henüz gündemde olmadığını söyledi. 

Salomon, bakımevlerinin desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. 

Son 24 saatteki rakamlar Fransa'da hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti. 

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Serbest dolaşımın sınırlandırılması 

Öte yandan Başbakan Edouard Philippe, serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının henüz kaldırılmayacağını belirterek, "Bugünkü öncelik eve kapanmanın olumlu etkisinin görülmesi ve virüsün yavaş yayılmasını sağlamaktır. Böylece yoğun bakıma girecek kişilerin sayısı hastanelerin kapasitesini aşmaz." dedi.

Ülkede serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılması 15 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Bazı kentlerde vatandaşlar için maske siparişi

Başkent Paris'in Belediye Başkanı Anne Hidalgo, France Info radyosunda yaptığı açıklamada, gelecek günlerde Parislilere verilmek üzere 2 milyon maske sipariş ettiklerini söyledi.

Cannes Belediye Başkanı David Lisnard, BFMTV kanalında kent sakinlerine ve esnafa maske dağıtılacağını belirtti. 

Bordeaux Belediyesinden yapılan açıklamada kent sakinleri için 800 bin maske sipariş edildiği ifade edildi.

Ülkede Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanları yeterli maskeye sahip olmadıkları konusunda şikayetlerini dile getirmişti.

AA

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vuhan'daki karantina kaldırıldı

    Suudi Arabistan'dan maksimum vaka tahmini

    Ambalaj atıkları ayrı biriktirilmeli

    Kalem tutan, silah tutandan daha mı tehlikeli?

    Ek ödemede personel ayrımı yapılmasın

    Anayasaya aykırı

    Petrolde avantaj elde edebiliriz

    Fransa'da son 24 saatte 1427 ölüm

    Dünyada son 24 saat

    Mercedes, ürettiği solunum cihazının tasarımını ücretsiz dağıtacak

    107 yaşındaki koronavirüs hastası sağlığına kavuştu

    Berat Albayrak'tan 'nakdi yardım' açıklaması

    Trump Dünya Sağlık Örgütünü eleştirdi

    Son 24 saatte 76 vatandaşımız koronavirüsten vefat etti

    'Dört kişilik bir ailenin mutfak masrafı 2 bin 341 lira'

    TBMM'de maskeli oturum

    "Semptom göstermeyen vaka çok olunca maske takmayı önerdik"

    DSÖ: Önlemler erken kaldırılmamalı

    İBB Bilim Kurulu'ndan 8 öneri

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi ittifakı: Bugün değilse ne zaman?
    Genel

    Kalem tutan, silah tutandan daha mı tehlikeli?
    Cevher İLHAN

    Felâket gününde hâlâ siyaset...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hâkimiyet, komitacıların elinde
    Risale-i Nur'dan

    Bu hastalıktan milyon defa daha büyük hastalık
    Ali FERŞADOĞLU

    Korkulmayacak şeylerden bile korkmuşum
    Faruk ÇAKIR

    Doğru adımların tam zamanı
    Süleyman KÖSMENE

    Cennetin köşkleri güzel sözlüye
    Ahmet BATTAL

    Robin Hood devletin yolu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.