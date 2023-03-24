Fransa'da tansiyon düşmüyor - "Bir kişi ölmeden, hükümet reformunu geri çekmeli"

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı protestolarda polis ve bazı göstericiler arasında arbede yaşandı. Gösterilerde polisin müdahalesi sonucu bir kişinin parmağının koptuğu iddia edildi.

Fransa'nın Rouen kentinde, emeklilik reformu karşıtı gösterilerde polisin müdahalesi sonucu bir kişinin parmağının koptuğu iddia edildi.

Fransa'da emeklilik reformu karşıtları Paris, Lille, Rouen gibi kentlerde gösteriler düzenliyor.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Alma Dufour, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rouen'daki gösteride şimdiye kadar 7 kişinin yaralandığını belirtti.

Dufour, yaralananlar arasında plastik el bombası nedeniyle baş parmağı kopan bir göstericinin de bulunduğunu kaydetti.

Artan polis şiddetinin derhal durdurulması çağrısı yapan Dufour, "Bir kişi ölmeden, hükümet reformunu geri çekmeli." ifadesini kullandı.

Yerel basın, söz konusu göstericinin hangi koşullarda yaralandığının henüz bilinmediğini aktardı.

Paris'teki gösteride tansiyon düşmüyor

Başkentteki protestoda, polis ve bazı göstericiler arasında arbede yaşanıyor.

Olaylarda, biber gazıyla müdahalede bulunan polise, göstericiler taş, cam şişe gibi cisimlerlerle karşılık veriyor.

Öte yandan gösteride, başına kaldırım taşı fırlatılan bir polisin de yaralandığı belirtildi.

Fransa'da polis, belirli kurallar çerçevesinde protesto ve gösterilerde plastik el bombası kullanabiliyor.​​​​​​​

Fransa'da emeklilik reformuna karşı 1 milyondan fazla kişi sokağa indi

Emeklilik yaşının 2 yıl artırılarak 64'e yükseltilmesini içeren reforma karşı sendikaların çağrısıyla Fransa genelinde gösteriler düzenlendi.

Göstericiler, hükümetten, mecliste oylama yapılmadan nihai olarak kabul edilen reformdan vazgeçilmesini talep etti.

Dijon, Rennes ve Rouen'de polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

Başkent Paris'te emniyetin onay verdiği protestoda polis ve göstericiler arasında arbede çıktı.

Göstericilerden bazıları Paris sokaklarındaki çöp ve çöp bidonlarını ateşe verdi, otobüs duraklarını tahrip etti.

Kentteki izinsiz gösteriler devam ediyor.

Sendikalar gösterilere "devam" dedi

Ülkenin önde gelen işçi ve öğrenci sendikaları, yaptıkları ortak açıklamada, reforma karşı hafta sonu ve 28 Mart Salı günü gösteriler düzenleme ve salı günü greve gitme çağrısında bulundu.

172 kişi gözaltına alındı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yerel basına yaptığı açıklamada, gösterilerde en az 172 kişinin gözaltına alındığını, 149 polis ve jandarmanın yaralandığını belirtti.

Darmanin, ülke genelinde 140 yangın söndürüldüğünü ve Paris'te 50 yangının sürdüğünü kaydetti.

Organizatörlere göre Fransa'daki gösterilere 3,5 milyon, İçişleri Bakanlığına göre ise 1 milyon 89 bin kişi katıldı.

Reform karşıtları Bordeaux kentinde belediye binasının kapısını ateşe verdi.

Başbakan Elisabeth Borne, Twitter'dan yaptığı açıklamada, gösterilerde meydana gelen şiddet ve tahribatın "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.