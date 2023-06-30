"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Fransa'da tansiyon düşmüyor - Gözaltı sayısı 667'ye yükseldi

30 Haziran 2023, Cuma 11:30
Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından gece saatlerinde ülkenin farklı kentlerinde çıkan olaylarda araçlar ateşe verilirken, 667 kişi gözaltına alındı.

Nanterre kentinde, bu hafta Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün polis tarafından öldürülmesine tepki gösterenler, 3 gecedir ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıktı.

 

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada, gece saatlerinde 667 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Nael'in öldürüldüğü Nanterre kentinde dün, öğleden sonra gencin anısına düzenlenen gösteride, polis ve eylemciler arasında başlayan arbede, gece boyunca devam etti.

İlk 2 gece Paris banliyölerinde yaşanan olaylar, gece başkentin göbeğine kadar sıçradı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in 12. bölgesinde eylemciler bir karakola havai fişekle saldırdı.

Paris'in Aubervilliers kentinde de 12 otobüs kundaklandı, Reims kentinde bir karakolu yağmayanlar içerideki polis üniformalarını çaldı.

Fransa'nın kuzeyinde tarihi fabrika kenti Lille'in Wazemmes Mahallesi'ndeki belediye binası kısmen yakıldı, Lille'in banliyösü Roubaix'de çağrı merkezi binası ateşe verildi.

Özel polis timi sahaya indi

Özellikle terör ve organize suçlarla mücadelede görev alan özel polis timi RAID Lille, Roubaix ve Bordo kentinde gece görevlendirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki olaylarla ilgili yerel saatle 13.00'te yeni bir kriz birimini yönetecek.

4 kentte sokağa çıkma yasağı uygulandı

Clamart, Savigny-le-Temple, Compiegne kentlerinin yanı sıra Neuilly-sur-Marne kentinde 3 mahallede de gece belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Şiddet olayları Marsilya'ya da sıçradı

Ülkenin en büyük 2. kenti Marsilya'da mağazalar yağmalanırken, jandarmaya bağlı helikopter kent semalarında devriye gezdi.

Öte yandan Nant kentinde bir süpermarket yağmalandı.

Olay

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 298
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bayram, Kurban, “Fidan”lık

    Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 'barış anlaşması'nda son durum?

    Meksika'da aşırı sıcaklar sebebiyle 112 kişi öldü

    Datça'da 25 hektarlık alan zarar gördü

    Fransa'da tansiyon düşmüyor - Gözaltı sayısı 667'ye yükseldi

    Düzce'de iş yerlerini su bastı
    📷

    Teksas'ta Kurban Bayramı coşkusu

    Kurban Bayramı Bayramlaşma Buluşması-2023

    Fransa'da ülke genelinde araçların binaların ateşe verildiği olaylarda 150 kişi gözaltına alındı

    "Birliklerimiz güneyde 1300 metre, doğuda 1500 metre ilerledi"

    Fransa'da 15 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımına veli izni şartı

    Dünya Bankası'ndan deprem bölgesine 1 milyar dolarlık finansman

    Kahramanmaraş Göksun'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    İran’da toz fırtınası: 6 günde 1191 kişi hastaneye kaldırıldı 1 kişi öldü
    📷

    Bir Bayrama daha kavuşmanın sevinci ve şükrü dünyanın her yerinde yüzlere ve gözlere yansıdı...

    Sudan'daki çatışmalar Bayramın ilk gününde de devam etti

    Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi

    Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan insanlık dışı büyük saygısızlığa tepkiler devam ediyor

    Harem'de hayat bambaşka (Hac notları)

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Lâhikalardaki ölçüler
    Ali FERŞADOĞLU

    “Yüksek İslâm ve Kur'ân siyâseti” her zaman anlatılmalı!
    Genel

    Bayram, Kurban, “Fidan”lık
    Genel

    Fransa'da tansiyon düşmüyor - Gözaltı sayısı 667'ye yükseldi
    H. Muharrem OKUR

    Hizmete yönelmek
    Sebahattin YAŞAR

    Tavafda dua dili ortak hale geliyor
    Genel

    Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 'barış anlaşması'nda son durum?
    Genel

    Datça'da 25 hektarlık alan zarar gördü
    Genel

    Meksika'da aşırı sıcaklar sebebiyle 112 kişi öldü
    Kübra ÖRNEK KORKMAZ

    Hac insanları birleştiriyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.