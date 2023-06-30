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1 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Fransa'da tansiyon düşmüyor

30 Haziran 2023, Cuma 11:30
Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından gece saatlerinde ülkenin farklı kentlerinde çıkan olaylarda araçlar ateşe verilirken, 667 kişi gözaltına alındı.

Nanterre kentinde, bu hafta Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün polis tarafından öldürülmesine tepki gösterenler, 3 gecedir ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıktı.

 

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada, gece saatlerinde 667 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Nael'in öldürüldüğü Nanterre kentinde dün, öğleden sonra gencin anısına düzenlenen gösteride, polis ve eylemciler arasında başlayan arbede, gece boyunca devam etti.

İlk 2 gece Paris banliyölerinde yaşanan olaylar, gece başkentin göbeğine kadar sıçradı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in 12. bölgesinde eylemciler bir karakola havai fişekle saldırdı.

Paris'in Aubervilliers kentinde de 12 otobüs kundaklandı, Reims kentinde bir karakolu yağmayanlar içerideki polis üniformalarını çaldı.

Fransa'nın kuzeyinde tarihi fabrika kenti Lille'in Wazemmes Mahallesi'ndeki belediye binası kısmen yakıldı, Lille'in banliyösü Roubaix'de çağrı merkezi binası ateşe verildi.

Özel polis timi sahaya indi

Özellikle terör ve organize suçlarla mücadelede görev alan özel polis timi RAID Lille, Roubaix ve Bordo kentinde gece görevlendirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki olaylarla ilgili yerel saatle 13.00'te yeni bir kriz birimini yönetecek.

4 kentte sokağa çıkma yasağı uygulandı

Clamart, Savigny-le-Temple, Compiegne kentlerinin yanı sıra Neuilly-sur-Marne kentinde 3 mahallede de gece belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Şiddet olayları Marsilya'ya da sıçradı

Ülkenin en büyük 2. kenti Marsilya'da mağazalar yağmalanırken, jandarmaya bağlı helikopter kent semalarında devriye gezdi.

Öte yandan Nant kentinde bir süpermarket yağmalandı.

Olay

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

AA

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