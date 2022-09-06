Fransa’da tren seferleri azaltılacak

Fransa’da yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle hükümetin, tren seferlerinde ciddi şekilde azaltma senaryoları üzerinde çalıştığı belirtildi.
Le Parisien gazetesinin abonelerine sunduğu özel haberine göre, hükümet yetkilileri ülkenin resmi demir yolu şirketi SNCF’den büyük elektrik kesintisi durumunda tren sayısını azaltma olasılıklarını etraflıca ele almaları talimatını gönderdi. “Yukarıdan gelen talimattan şirket mensuplarının şoke oldukları” kaydedilen haberde, bir şirket yetkilisinin, “Aslında ulaşım planı yolcuların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış durumda. Ne daha fazla, daha az.” açıklamasına yer verildi.
AA