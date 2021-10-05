Fransa’da üniversiteliler gıda kuyruklarında

Fransa’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi ve artan enflasyon sonucunda ekonomik sorunlarla boğuşan üniversite öğrencileri, gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yardım derneklerinin önünde uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

Ülkede Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi ve ekonominin yeniden canlandırılması, öğrencilerin yaşadığı ekonomik sorunları çözmeye yetmedi. Salgın döneminde ailelerin çoğu, gelir kaybı yaşadıkları veya işlerini kaybettikleri için üniversitede eğitim gören çocuklarına yeteri kadar yardım yapamıyor. Bununla beraber ülkede ve özellikle Paris’te kiraların yüksek olması, öğrencilere yönelik konaklama ve iş imkânlarının azalması, ayrıca Eylülde enflasyonun son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşması, öğrencilerin ekonomik darboğaza girmesine neden oluyor. Salgının da etkisiyle karşı karşıya kaldıkları ekonomik sorunların üstesinden gelemeyen üniversite öğrencileri, gıda yardımı yapan derneklere yöneldi. Başşehir Paris’te, Linkee Derneğinin hazırladığı gıda paketini almak için öğrenciler metrelerce kuyruk oluşturdu. AA

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