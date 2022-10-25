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25 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Fransa'daki büyük grevde son durum?

25 Ekim 2022, Salı 10:17
Fransa'da araç sürücülerinin uzun kuyruklara mahkum olduğu akaryakıt tedarik krizine neden olan grevler 2 rafineride devam ediyor.

TotalEnergies yönetimi ile sendikaların, çalışanların maaş şartları konusunda anlaşmaya varamaması nedeniyle başlayan grevler, Feyzin ve Gonfreville-l'Orcher bölgelerinde devam etti.

Ülkenin önemli sendikalarından CGT, Gonfreville-l'Orcher sahasındaki grevin "yönetim iletişime geçmediği sürece" 27 Ekim'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune, ülkede birçok benzin istasyonundaki durumun hafiflediğini, benzin istasyonlarının sadece yüzde 10'unun tedarik sıkıntısı yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Sendikalar şirket yönetiminden enflasyona bağlı olarak maaşlarda yüzde 10 artış yapılmasını talep ediyor.

Fransa'da günlük hayatı sekteye uğratan grevler

Fransa'da eylül sonunda TotalEnergies rafineri çalışanlarının maaşlarında artış yapılması ve işten çıkarmaların durdurulması amacıyla başlattığı grevler, ülkede akaryakıt tedarik sıkıntısına yol açmış, bu nedenle istasyonların önünde de saatler süren uzun kuyruklar oluşmuştu.

Benzin sıralarında çıkan kavgalarda çok sayıda yaralanma yaşanırken, bazı bölgeler akaryakıt satışlarına litre sınırı getirmişti. Grevler ayrıca sağlık, gıda, tarım gibi sektörleri de olumsuz etkilemişti.

İşçi sendikalarının çağrısı üzerine grevler başka petrol firmalarına ve diğer sektörlere yayılırken ülkenin en önemli gündemi benzin kuyrukları olmuştu.

Hükümet de krizin sağlık, tarım, gıda sektörü hizmetlerini zora sokması nedeniyle, çözüm olarak bazı rafinerilerde üretimin yapılmasını sağlamak için belirli işçileri kapsayan "zoraki çalıştırma" prosedürünü devreye sokmuştu. Ancak en büyük işçi sendikası CGT, maaş görüşmelerinde beklenen ilerleme olmadığı gerekçesiyle prosedüre uymayacaklarını belirterek, ülke genelinde 18 Ekim'de bütün meslek gruplarına grev çağrısı yapmıştı.

AA

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