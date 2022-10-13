"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Fransa’daki büyük greve nükleer santraller çalışanları da katıldı

13 Ekim 2022, Perşembe 11:27
Fransa'da akaryakıt ve petrol rafinerileri işçilerinin sürdürdüğü greve nükleer santral çalışanları da katıldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Gravelines başta olmak üzere, bazı nükleer santrallerde çalışanlar, maaşlarına yüzde 5'lik brüt artış talep ederek iş bırakma eylemi başlattı.

 

Grevin elektrik üretimine olumsuz yansıması beklenirken, bakımdaki 6 reaktörde de çalışmalar durduruldu.

Fransa'nın enerji krizi yaşadığı dönemde, bakım faaliyetlerinin ertelenecek olması nedeniyle elektriğe en çok ihtiyaç hissedildiği kış mevsiminde üretimde büyük aksamalar olacağı öngörülüyor.

Sendika Temsilcisi Franck Redondo, halkın sıkıntı yaşamaması için sağlık ve kamu hizmetlerinin elektrik kesintisinden etkilenmeyeceğini garanti ettiklerini, yalnızca büyük şirketlere yönelik olumsuz sonuçlar olabileceğini belirtti.

Ülkenin ana enerji sağlayıcısı EDF'nin ise krizin tırmanmaması adına kasımda maaşlar üzerinde yapacağı düzenlemeyi erkene alacağı ifade ediliyor.

Öte yandan, TotalEnergies çalışanları, eylül sonunda başlattıkları ve ülkede akaryakıt tedarikinde krize neden olan greve, dün şirket yönetimi ve sendika temsilcilerinin bir araya gelmesine rağmen bir sonuç çıkmadığı gerekçesiyle devam kararı aldı.

Fransa'da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3’ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı.

Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı.

Birçok yerde uzun benzin kuyrukları görülürken, bazı bölgelerde akaryakıt satışına litre sınırı getirilmişti.

Hükümet, sendikalara, şirketlerle uzlaşma yoluna gitmesi konusunda çağrı yapmış, aksi durumda yaptırıma gitme tehdidinde bulunmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada ve ABD'de yeni gündem: Biden'ın tehlikeli "nükleer" gafı

    'Mayınları temizlemek için 30 yıl ve 25 milyar dolar gerekiyor'

    Fransa’daki büyük greve nükleer santraller çalışanları da katıldı

    Eğitimde de hüsran

    Dünya Sağlık Örgütü: Dünya genelinde 70 binin üzerinde maymun çiçeği vakası var

    Musa Aydın’a da basın kartı verildi

    Pakistan'daki sel afetinde bilanço çok ağır

    Putin: Avrupa için Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir

    Kur’an’a saldırı cezasız kalmamalı

    Uzman Çavuş İbrahim Han şehit oldu

    Paris’te özel jetler mahsur kaldı

    Rusya’ya içerden eleştiri

    Fiyatlar baskılanıyor

    Güler misin ağlar mısın?

    İşsiz sayısı 7,3 milyonu geçiyor

    Rüşvet de, yoksulluk da, yolsuzluk da senin eserin

    Avrupa, işçi arıyor

    Kur riskine karşı en kırılgan ülke Türkiye

    Sansür kanununa siyah maskeyle tepki

    Çok fazla yara var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ülke bu hale nasıl geldi?
    Mikail YAPRAK

    Ölüm ve ayrılık
    Ahmet BATTAL

    Yeni Asya’nın siyasetlerle ilişkileri
    Genel

    Musa Aydın’a da basın kartı verildi
    Genel

    Eğitimde de hüsran
    Risale-i Nur'dan

    Halk Fırkasının millet karşısında ehemmiyetli bir vazifesi var
    Süleyman KÖSMENE

    Denizli Fuarı izlenimleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kur’an’a saldırı cezasız kalmamalı
    Cevher İLHAN

    Türkiye “yasaklar ülkesi” haline getiriliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.