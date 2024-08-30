Fransa’daki evsiz çocuklar artıyor

Fransa’da yabancıların haklarını savunan ve 1000’e yakın derneğin üyesi olduğu Dayanışma Aktörleri Federasyonu (FAS) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Fransa tarafından yayınlanan veriler, ülkede evsiz çocukların sayısının 2 bini aştığını gösterdi.

UNICEF Fransa, evsiz çocuk sayısında 2 bin sınırının ilk kez aşıldığını ve bunun “endişe verici” bir artış olduğunu bildirdi. 2020 yılında 927 olan evsiz çocuk sayısı, dört yılda yüzde 120 arttı ve bu yıl sokaklardaki 2 binden fazla çocuğun 467’sini üç yaş altı grup oluşturdu.

UNICEF Fransa Başkanı Adeline Hazan, “Evsiz çocukların sayısındaki durmak bilmeyen artış bir trajedidir. Barometremiz altıncı kez, Fransa’nın, onayladığı Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilkelerini açıkça ihlal ettiğini ve durumun sürekli kötüleştiğini ortaya koyuyor.” dedi.