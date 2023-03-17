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17 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Fransa'daki gösterilerde 310 kişi gözaltına alındı

17 Mart 2023, Cuma 19:11
Fransa'da, hükümetin emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısını Mecliste oylamaya sunmadan kabul etmesiyle ülke çapında başlayan gösterilerde 310 kişi gözaltına alındı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un, bir yasa tasarısının Meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye sokması sonrası ülke genelinde binlerce kişi sokağa çıktı.

Paris, Marsilya, Bordo, Nantes ve Amiens başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen protestolarda göstericilerle polis arasında sert arbede yaşandı.

Dijon kentinde de göstericiler beraberinde getirdikleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Elisabeth Borne, Hükümet Sözcüsü Olivier Veran ve Çalışma Bakanı Olivier Dussopt'un maketini ateşe verdi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransız Radyosu RTL'de, dünkü gösteriler nedeniyle 258'i başkent Paris'te olmak üzere 310 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

"Muhalefet etmek meşru, gösteriler meşru ama serserilik ve şiddete yol açan serserilik değil." diyen Darmanin, kentteki önemli kurumlara yönelik güvenliği artıracaklarını açıkladı.

Bourgogne-Franche-Comte Valiliği ise bölgedeki tahribatlar nedeniyle devlet adına suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

Fransa Başbakanı Borne, dün bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.

Başbakan'ın açıklaması sonrası Paris başta birçok kentte halk sokaklara dökülmüştü.

Paris'te polislerin meydandan tahliye ettiği göstericiler, dağıldıkları ara sokaklarda çöp, araç ve bazı kamu mallarını ateşe vermişti.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi sunmasına olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi, Meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Önerge, Mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı, Mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.

Başbakan Borne'un içeriğini 10 Ocak'ta açıkladığı emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve gösteriler için Fransızlar defalarca sokağa indi.

Milyonlarca Fransız'ın karşı çıkarak kitlesel grevler ve gösteriler başlattığı reform, emeklilik yaşının kademeli olarak 2030'a kadar 62'den 64'e çıkarılmasını içeriyor.

AA

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