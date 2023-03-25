Fransa'daki gözaltı sayısı 457'ye yükseldi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün ülke genelinde emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 457'ye yükseldiğini bildirdi. Gösterilerde, 441 polis ve jandarma yaralandı.

Avrupa Konseyinden Fransa'ya çağrı: Gösteri hakkına saygı duy Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün ülke genelinde emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 457'ye yükseldiğini bildirdi. Fransız CNEWS kanalına konuk olan Darmanin, dün, Fransa genelinde emeklilik reformuna karşı düzenlenen 9. kitlesel gösterilere ilişkin açıklamalar yaptı. Darmanin, gösteriler kapsamında 457 kişinin gözaltına alındığını, 441 polis ve jandarmanın yaralandığını belirtti. İçişleri Bakanı Darmanin, Paris'teki gösterilerde, 1000 ila 1500 kişinin şiddet eylemlerine bulaştığına işaret etti. Fransa'da dün, ülke genelinde hükümetin emeklilik reformunu geri çekmesi talebiyle gösteri düzenlenmişti. Paris, Rennes, Rouen gibi farklı kentlerde, polis ve göstericiler arasında arbede yaşanmıştı. AA

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