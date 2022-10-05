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5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Fransa'daki Müslüman okulundan ayrımcılık yapan vali hakkında suç duyurusu

05 Ekim 2022, Çarşamba 12:01
Fransa'da Valence kentindeki "Valeurs et Reussite" Müslüman okulu yönetimi, kendilerine ayrımcı davranan Bölge Valisi Elodie Degiovanni hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Okulun bünyesinde kurulan "Valeurs et Reussite Derneği" avukatlarından Sefen Guez-Guez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslektaşı Nabil Boudi'nin Valence Savcılığına Vali Degiovanni'ye yönelik şikayet dosyasını ilettiğini söyledi.

Guez-Guez ayrıca dosyayı, ayrımcılıkla mücadele kurumu Defanseur des Droits'ya intikal ettirdiklerini kaydetti.

Avukat Guez-Guez, Valence Belediyesinin okulun daha büyük bir alana taşınması için alan tahsis etmesinden sonra yayınlarıyla okula karşı karalama kampanyası yürüten Charlie Hebdo dergisi hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını aktardı.

Avukat Boudi, yaptığı açıklamada, bölgedeki Müslümanların talebi üzerine 2012'de Valence Camisi sınırları içerisinde faaliyete başlayan okulun yapılan tüm denetimleri sorunsuz atlattığını ve "özel okul" kapsamında şu ana kadar faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Öğrencilerin başarıları sayesinde talep üzerine kentin Belediye Başkanı Nicolas Daragon'un okul yönetimine satın alınması için bir arsa tahsis ettiğini aktaran Boudi, bu süreçte Vali'nin de olumlu tavır içinde olduğuna dikkati çekti.

Charlie Hebdo dergisinin 21 Temmuz 2022'de okula yönelik cemaatçilik ve benzeri asılsız iddiaların yer aldığı bir karalama yazısı yayımladığına işaret eden Boudi, sonra Vali'nin aniden tavır değiştirerek okulun kapatılması için baskı yapmaya başladığını ifade etti.

Boudi, resmi makamlardan gelen bu baskıların, "ülkede birlikte yaşama konusunda endişe verici bir duruma neden olduğuna" vurgu yaptı.

Öte yandan Valence Belediyesi Vali'nin baskıları sonucu tahsis ettiği arsayı geri çekmek zorunda kaldı.

Belediye Başkanı Vali'ye tepki gösterdi

Belediye Başkanı Daragon ise çıktığı televizyon programında, okul hakkında gelen istihbarat raporlarının tutarsızlığına işaret ederek Vali'nin Müslüman bir okula yönelik çifte standardına tepki gösterdi.

Daragon, okulun ve öğrencilerinin sürekli pozitif yönde artan başarı grafiği olduğunu söyleyerek bu durum karşısında Valiliğin baskılarının bir nevi korkaklık olarak niteleneceği değerlendirmesinde bulundu.

AA

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