Fransa'daki protestolar 6 gündür devam ediyor

Fransa'da polisin bir genci öldürmesinin ardından protestolar devam ederken, Lyon kentinde polis aşırı sağcı grubu biber gazıyla dağıttı. Protestoların altıncı gecesinde 157 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da aşırı sağcılar da sokağa indi - Macron'dan hükümete talimat

Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateşte ölmesinin ardından bu gece de birçok kentte protestolar devam etti.

Neuilly-sur-Marne kentinde gergin anlar yaşanırken, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Lyon kentinde eylemciler özel polis timine yabancı cisim fırlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir grup aşırı sağcı belediye binasının önünde bir araya geldi. Polis grubu biber gazı kullanarak dağıttı.

Ülke genelinde 157 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada, gece Saint-Denis kentinde kapalı otoparkta birçok aracın ateşe verildiğini kaydetti.

Darmanin, yangına müdahale eden 24 yaşındaki itfaiyecinin kurtarılamadığını belirterek itfaiyecinin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Fransa İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, gece düzenlenen gösterilerde ülke genelinde 157 kişi gözaltına alındı ve 3 polis ve jandarma yaralandı. Bakanlık, bu bilançonun geçici olduğunu belirtti.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.