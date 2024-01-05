Fransa'daki sellerde 1 kişi öldü, 10 bin hane elektriksiz kaldı

Fransa'nın kuzeyinde ve doğusunda günlerdir etkili olan seller nedeniyle 1 kişi öldü. Kuzey vilayetleri Nord ve Pas-de-Calais'de etkili olan sel, 10 binden fazla hanenin elektriksiz kalmasına neden oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin özellikle kuzeyi ve doğusunda günlerdir etkili olan kötü hava koşulları, hayatı olumsuz etkiliyor.

Jandarma ekipleri, dün, selden etkilenen Loire-Atlantique vilayetinde sular altında kalan bir araçta 73 yaşındaki bir adamın cansız bedenine ulaştı.

Hakkında kayıp ihbarı olan adamın, sel nedeniyle trafiğe kapalı olan bir yolda aracını sürdüğü belirtildi.

Sel ve su baskınlarından ciddi şekilde etkilenen kuzeydeki Pas-de-Calais vilayetinde, şu ana kadar evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 371 oldu.

Bölge genelinde 189 kasaba ve kentte toplamda 1299 konut selden ekilendi.

Aa nehrinin taştığı ve bazı kent merkezlerinin su altında kaldığı Pas-de-Calais'de vatandaşlar ulaşımda ciddi sorunlar yaşıyor.

Bölge esnafı, Kasım 2023'ten sonra bir kez daha sel ve su taşkınlarıyla karşı karşıya olmaktan muzdarip olduklarını dile getirdi. Esnaf, bu durumun dükkanlarında yol açacağı maddi hasarlardan da endişeli.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veren ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, Pas-de-Calais'nin Arques kasabasında vatandaşlar, seçilmişler ve bölgede görev alan itfaiye erleriyle bir araya geldi.

Fransız Meteoroloji İdaresi, su baskınlarının yaşandığı Pas-de-Calais'te en yüksek tehlike durumu olan "kırmızı alarm"ın yarına kadar devam edeceğini bildirdi.