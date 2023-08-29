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29 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Fransa'daki skandal abaya (uzun elbise) yasağı Danıştay'a taşınacak

29 Ağustos 2023, Salı 21:06
Fransa'da muhalefet, Eğitim Bakanı Gabriel Attal’ın laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda abaya (uzun elbise) giyilmesine getirdiği yasak kararını, Danıştay'a taşıyacaklarını bildirdi.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Bouches-du-Rhone milletvekili Manuel Bompard, France 2 televizyon kanalında yaptığı konuşmada "tehlikeli ve acımasız" olarak nitelediği yasak kararına karşı yasal yollarla mücadele edeceklerini açıkladı.

Bompard, konuyu Danıştay'a taşımak istediğini belirterek, parti parlamenterlerini "Anayasa’ya aykırı olduğunu düşündüğü" düzenlemeye karşı çıkmaya çağırdı.

Yasağın özellikle genç Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılığı "bir kez daha" ortaya çıkaracağını vurgulayan Bompard, ülkesinin böyle bir uygulamaya ihtiyacı olmadığını kaydetti.

Bompard, laikliği savunan biri olarak abayanın okullarda neden yasaklanması gerektiğini anlamadığını söyledi.

Fransa'da solcu partiler okullarda abaya yasağına karşı farklı tutum sergiliyor.

LFI'nin yanı sıra ekolojistler okullarda "damgalamaya" yol açacağı gerekçesiyle yasağa tepki gösterirken, bazı Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Parti (PCF) milletvekilleri, Attal'a destek veriyor.

Bakan Attal'ın okulların açılışı öncesi TF1 televizyon yayınında yaptığı açıklamada, yeni eğitim döneminde derslere abaya ile girilmesini yasakladıklarını bildirmişti.

Abaya, Bakanlık raporuna da girmişti

Fransa'da Eğitim Bakanlığı, okullarda laiklik ihlallerinin arttığına ilişkin raporun basın bültenini geçen hafta paylaşmıştı.

Metinde son yıllarda kız ve erkek öğrencilerin okullarda abaya, tunik ve entariye benzer kıyafetler giymesiyle "laiklik ihlallerinin yüzde 150 arttığı" iddia edilmişti.

Bakanlık, bu durumu okullarda dini sembolleri yasaklayan, 2004'te yürürlüğe giren laiklik yasasına aykırı bulmuştu.

Fransa'da abaya ve laiklik konusu

Halihazırda ilk ve ortaokullarda başörtüsü takmanın yasak olduğu Fransa'da kızların giydiği ve "abaya" diye adlandırılan uzun elbise, dini simge olarak değerlendiriliyor.

Fransa, 1905 laiklik yasasıyla din ve devlet işlerini ayırma yoluna gitti. Ekim 1989'da 3 ortaokul öğrencisi, başörtülerini çıkarmayı reddettikleri için okuldan atıldı. Bu olay "Creil başörtüsü meseleleri" olarak ülkenin siyasi literatürüne girdi.

Danıştay ise 27 Kasım 1989'da öğrencilerin dini aidiyetlerini ortaya koyan simgeler taşımalarının laikliğe aykırı olmadığına karar verdi.

Başörtüsü meselesi, uzun yıllardır ülkede tartışılan konu haline gelirken 2004'te ilk ve orta dereceli tüm kamu okullarında dini simgelerin kullanımı yasaklandı. Adı geçen dini simgeler, "başörtüsünü" de kapsarken bu yasak, özellikle başörtü takan Müslüman kızları ve sarık takan Sih erkekleri etkiledi.

Fransa'da 2015'te uzun siyah etek giyen 15 yaşındaki kızın okula alınmaması ülkede gündem olmuştu.

AA

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