Fransa'daki skandal abaya (uzun elbise) yasağına karşı tepkiler devam ediyor

Gösterici Feiza Bousaid, "Çocuklarımızı eğitebilirler ama insanları istedikleri tarz dışında giyinmeye zorlayamazlar." dedi.

Fransa'da Yvelines vilayetinin Trappes kentinde okullardaki abaya (uzun elbise) yasağı protesto edildi.

Abayama Dokunma Topluluğu'nun çağrısıyla Trappes'da okullarda abaya yasağına karşı gösteri düzenlendi.

La Plaine de Neauphle lisesinin önündeki protestoya öğrencilerin yanı sıra veliler de katıldı.

Abaya yasağının kaldırılmasını ve Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) son bulmasını talep eden göstericiler, "Abaya'ma dokunma" ve "Elbise seçmek sizin işiniz değil" sloganları attı.

Abayama Dokunma Topluluğu üyeleri gösteride bildiri okudu.

Bildiride, abaya yasağı "Müslüman karşıtı bir yasak" olarak nitelendirildi.

Bu yasağın özgürlükleri ihlal ettiği savunulan bildiride, "Abaya değil, nefret ve Müslüman karşıtı konuşmalar yasaklanmalı." denildi.

Bildiride, "Günümüzde istediğimiz gibi giyinmek suç mu? Günümüzde Fransa'da Afrikalı olmak suç mu? Zulme karşı gelmek için toplandık bugün. Her türlü yasal ve barışçıl yola başvurarak direnmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gösteriye katılan veliler, abaya yasağı hakkındaki düşüncelerini anlattı.

Trappes'da yaşayan ve liseli bir kız öğrenci annesi olan Feiza Bousaid, çok sayıda kişinin bu yasağa karşı olduğunu belirtti.

Bousaid, "Çocuklarımızı eğitebilirler ama insanları istedikleri tarz dışında giyinmeye zorlayamazlar." dedi.

Soy ismini vermek istemeyen 2 üniversite öğrencisi annesi Mariam da abaya yasağıyla genç kızlara baskı yapıldığı yorumunda bulundu.

Mariam, bu kızların kıyafet tarzı, hayat ve dini tercihleri nedeniyle "damgalanacağını" ifade etti.

Yasak ile hükümetin liselerdeki gerçek sorunların üzerini örttüğünü savunan Mariam, "Bütün bunlar çok üzücü, 2023'e gelmişiz, hala bu tarz konulardan bahsediyoruz. Halbuki, çocuklarımız eğitilmeli." diye konuştu.

Fransa Danıştayı skandal uzun elbise yasağını onaylamıştı

Fransa'da Danıştay, okullardaki abaya (uzun elbise) yasağının askıya alınmasına yönelik talebi reddetti.

Danıştay, Eğitim Bakanlığının okullarda abayayı yasaklayan kararına yönelik yapılan itirazı değerlendirdi.

Mahkeme, bu yasağın "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarının yanı sıra ayrımcılığa karşı prensibi" ihlal etmediğini gerekçe göstererek, okullarda abaya yasağını onayladı.

Danıştay kararında, kız öğrencilerin abaya denilen uzun elbiseyi ve erkek öğrencilerin de kamis denilen entariyi dini bir saikle giydiklerini ve bu amaçla kullandıklarını savundu.

Mahkeme, mevzuatın okullarda öğrencilerin dini aidiyetini gösteren bir simge takmalarını veya kıyafet giymelerini yasakladığını belirtti.

Fransa'da 3 sendika daha skandal yasağı Danıştay'a taşıdı

Fransa'da 3 sendikanın okullarda abaya (uzun elbise) yasağını bu hafta Danıştay'a taşıdığı bildirildi.

Avukat Lucie Simon, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Sud Education Paris, La Voix Lyceenne ve Le Poing Leve Lycee sendikaları, okullardaki abaya yasağı kararı için yürütmeyi durdurma talebiyle 4 Eylül'de Danıştay'a başvurdu.

Sendikalar, Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın neyin dini nitelikte olduğuna karar vermeye yetkisi olmadığını savundu.

Abayanın dini bir kıyafet olarak tanımlanamayacağını belirten sendikalar, yasağın ayrımcılığa sebebiyet vereceğini kaydetti.

Sendikalar, okullardaki abaya yasağının askıya alınmasını talep etti.

Eğitim Bakanı Attal, 27 Ağustos'ta okullarda abayanın yasaklanacağını duyurmuştu.

Müslümanların haklarını savunan ADM Derneği, yasağı Danıştay'a taşınmıştı.

Danıştay, 7 Eylül'de açıkladığı kararında, abaya yasağının "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarını" ihlal etmediği yönünde karar vermişti.