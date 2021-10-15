"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2021 CUMA - YIL: 52

Fransa'dan İngiltere'ye 'misilleme' tehdidi

15 Ekim 2021, Cuma 11:16
Fransa'nın Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, İngiliz sularında avlanmaları için Fransız balıkçılara lisans vermemeye devam etmesi halinde İngiltere'ye karşı 8 gün içinde misilleme yapacaklarını bildirdi.

Beaune, yaptığı açıklamada, yaşanan balıkçı sorununda çok sabırlı davrandıklarını, İngiltere'nin Fransız balıkçılara İngiliz sularında avlanmaları için gerekli lisansı, bilgi eksikliği nedeniyle değil siyasi tercihi sonucu vermediğini belirtti.

 

Bunun sadece Fransa'nın değil aynı zamanda Avrupa'nın da sorunu olduğunu ifade eden Beaune, bu konuda Avrupalı ortaklarını harekete geçirdiklerini söyledi.

Beaune, İngiltere'nin Fransız balıkçılara lisans vermemeye devam etmesi ve olumlu işaret almamaları halinde 8 gün içinde ulusal veya Avrupa düzeyinde misilleme yapacaklarını kaydetti.

AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden oldu.

Fransa, Jersey'in elektriğini kesme tehdidinde bulunmuş, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya almıştı.

İngiliz hükümeti, Jersey Adası'na önlem olarak iki donanma gemisi göndermiş, Fransa da bunun ardından misilleme olarak bölgeye iki donanma gemisi gönderme kararı almıştı.

Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine donanma gemileri karşılıklı olarak geri çağırılmıştı. Fransa, balıkçılık konusunda AB'nin Birleşik Krallık'a karşı daha katı davranmasını talep ediyor.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor

    Sağlık Bakanlığı'ndan 'el yıkama' çağrısı

    Brüksel'de 'Güvenli Kovid Belgesi' dönemi

    Fransa'dan İngiltere'ye 'misilleme' tehdidi

    Keyfîliğin faturası millete

    İlan kesme cezaları kaldırılsın

    Soruşturma için gelmeyin!

    Ulusal seferberlik ilan edelim

    Okullarda temizlik büyük dert

    Türkiye'de son 24 saatte 30709 vaka ve 203 ölüm gözlemlendi

    Yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının terör saldırısında 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

    Stagflasyon mu geliyor?

    Çimento sektöründe ihracat geriledi

    Dövizciler tedirgin ve tepkili

    Cezaevinde normalleşme yok

    '4 ay asgari ücretin altında maaş aldım'

    Doların çıkışı sürüyor

    S-400’ler en gereksiz alım

    İsrailli yetkililerden gün geçmiyor ki küstah bir açıklama gelmesin

    'İsrail Kudüs'ü küçük bir gettoya dönüştürdü'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim sürecine girerken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Kamu yarasına tügüverenler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Keyfîliğin faturası millete
    Süleyman KÖSMENE

    Sineklerdeki mu’cize
    Risale-i Nur'dan

    İlimlerin en büyüğü, iman ilmi
    Ali FERŞADOĞLU

    Çocukların eğitimi üzerine
    Osman ZENGİN

    Vefat senelerinde Sadettin Çelik ve Mustafa Yeşilyurt Ağabeyler…
    İbrahim ERSOYLU

    Din adına siyasetin yol açtığı zararlar (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.