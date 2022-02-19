Fransa'dan tepki çeken tartışmalı bir karar daha: Tarbiya Enstitüsü de kapatıldı!

Fransa'da İslami eğitim veren ve 750 öğrencisi bulunan Tarbiya Enstitüsü "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasası kapsamında güvenlik durumu gerekçe gösterilerek kapatıldı.

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