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6 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Fransa Danıştayı, tepki çeken abaya (uzun elbise) yasağına ilişkin kararını 2 gün içinde verecek

06 Eylül 2023, Çarşamba 11:30
Fransa'da Danıştay, okullarda abaya (uzun elbise) yasağına karşı yapılan itiraza yönelik kararını 2 gün içinde verecek.

Fransa'da gündem büyük tepki çeken okullarda abaya (uzun elbise) yasağı
Fransa'daki skandal abaya (uzun elbise) yasağı Danıştay'a taşınacak

 

Danıştayda, okullarda abaya ve "erkek entarisi (kamis)" yasağının askıya alınması talebiyle Müslümanların haklarını savunan ADM Derneğinin yaptığı başvuruyu değerlendirmek üzere oturum düzenlendi.

 

Yaklaşık 2 saat süren oturumun ardından ADM Derneği avukatı Vincent Brengarth, yaptığı açıklamada, Danıştayın okullarda abaya yasağının askıya alınıp alınmamasına ilişkin kararını 48 saat içinde duyuracağına belirtti.

Brengarth, birkaç ay önceye kadar abayanın "dinle ilgisi olmayan kıyafet" olarak kabul gördüğünü hatırlatarak, bu konuda derin bir tartışma olduğunu anımsattı.

Bu yasak nedeniyle abaya giydiği için okula giremeyen öğrencilerin özel hayatının ve kişisel özgürlüğünün ihlal edildiğini savunan Brengarth, bu öğrencilerin kıyafetlerinden dolayı "damgalandığını" söyledi.

Dün farklı öğrencilerin elbiselerinin abayaya benzetildiği için okulla alınmadığını aktaran Brengarth, Eğitim Bakanlığının "abayanın" ne tarz bir giysi olduğunu tam anlamıyla tarif eden bir belgesi olmadığını kabul ettiğini söyledi.

Brengarth, "Bir şeyin dini nitelikte olup olmadığını belirlemek Eğitim Bakanlığının görevi değil." ifadesini kullandı.

Abaya kıyafetinin dinle ilgisi olmadığını belirten Brengarth, Fransa İslam Konseyinin (CFCM) de bu görüşte olduğunu hatırlattı.

Fransa'da tartışmalı abaya yasağı kararı

Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın, 27 Ağustos'ta abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade etmeyeceğini açıklaması tartışmalara neden olmuştu.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, 28 Ağustos'ta ülkedeki okullarda giyilmesinin yasaklanacağı abaya ve benzeri uzun elbiseler için "politik bir saldırı aracı" olduğu yorumunu yapmıştı.

Attal, 31 Ağustos'ta konuk olduğu France Inter radyosunda, yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla kızların giydiği abayaların yanı sıra erkeklerin giydiği entarilerin de yasaklanacağını açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, okullarda öğrencilerin abaya giyme yasağına ilişkin taviz vermeyeceklerini belirtmişti.

Abaya yasağı kararı ADM Derneği tarafından temel özgürlüklere aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştaya taşınmıştı.

Attal, 4 Eylül'de okula abaya ile gelen 298 öğrenci tespit edildiğini, bu öğrencilerden 67'sinin ise yasağa uymadığı için evlerine gönderildiğini söylemişti.

AA

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