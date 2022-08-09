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9 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Fransa Dışişleri Bakanlığı: İsrail ablukası kalkmadan Gazze'de kalıcı istikrar sağlanamaz

09 Ağustos 2022, Salı 17:30
Fransa, İsrail'in ablukasını kaldırmadan Gazze'de kalıcı istikrarın sağlanmayacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırısının akabinde 7 Ağustos'ta sağlanan ateşkesten memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Fransa'nın Mısır'ın arabuluculuğu ve Birleşmiş Milletler (BM) ile Katar'ın desteğiyle sağlanan arabuluculuğu takdirle karşıladığı belirtilen açıklamada, daha fazla gerginlik ve sivil can kayıplarının olmaması için taraflara yükümlülüklerine uymaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Fransa'nın sivillerin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğu aktarılarak, insani yardımların, akaryakıt girişinin yanı sıra yaralıların ve hastaların hızlı şekilde transferlerinin yapılması için Gazze'ye erişimin kalıcı olarak açılması çağrısında bulunuldu.

İsrail'in ablukayı kaldırmadan Gazze'de daimi bir istikrarın sağlanmayacağına işaret edilen açıklamada, Fransa'nın, Avrupalı ve bölgesel ortaklarıyla adil ve kalıcı bir barışın oluşması amacıyla "siyasi ufku" yeniden tesis etme çabalarını sürdüreceği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve ateşkes

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı.

Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi vşehit olmuş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

AA

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