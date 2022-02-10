Fransa, Endonezya’ya 42 savaş uçağı satacak

Fransa, Endonezya ile 42 Rafale savaş uçağının satışı için anlaşma imzaladı. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, iki ülkenin imzaladığı anlaşmayı Twitter hesabından, "Artık resmi, Endonezya 42 Rafale savaş uçağı sipariş etti." ifadeleriyle duyurdu.

Rafale savaş uçaklarının üreticisi Fransız Dassault Aviation şirketinden yapılan açıklamada, Endonezya’nın başkenti Jakarta’da gerçekleştirilen törende, Parly, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto, Dassault Yönetim Kurulu Başkanı Eric Trappier ile Tümgeneral Yusuf Jauhari’nin Endonezya’nın 42 son nesil Rafale savaş uçağının alımına dair anlaşmayı imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, bu alımın eksiksiz anahtar teslimli bir sipariş olduğu, hava personelinin eğitimi, Endonezya hava üslerine lojistik destek ve 2 tam görev simülatörü ile bir eğitim merkezini içeren kapsamlı bir paketten oluştuğu aktarıldı.

Endonezya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fadjar Prasetyo, 22 Aralık’ta ülkesinin Rusya’dan almayı planladığı SU-35 savaş uçaklarından vazgeçtiğini, bunun yerine Fransız Rafale ya da Amerikan Boeing F15EX almayı değerlendirdiklerini duyurmuştu.

Fransa, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri’ne 80, Mısır’a 54, Katar'a 36, Yunanistan'a 24 ve Hindistan'a 36 Rafale tipi savaş uçağı satmıştı. Hırvatistan da ikinci el 12 Rafale savaş uçağını satın almak üzere sözleşme imzalamıştı.