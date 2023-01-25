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25 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Fransa - Fresnes'te göçmen kampında yangın çıktı

25 Ocak 2023, Çarşamba 13:09
Fransa'nın başkenti Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesindeki Fresnes kentinde, göçmen kampında çıkan yangın nedeniyle 150 düzensiz göçmen tahliye edildi.

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, düzensiz göçmenlerin kaldığı kampta yangın çıktı.

Yangın, bölgeye gelen yaklaşık 100 itfaiye görevlisinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ile-de-France bölgesindeki Fresnes kentindeki kampta kalan 150 düzensiz göçmen yangın nedeniyle başka yere tahliye edildi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA

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