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16 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Fransa Gazeteciler Birliği, İsrail'i esef ve şiddetle kınadı

16 Eylül 2022, Cuma 15:14
Fransa Ulusal Gazeteciler Birliği-Genel İş Konfederasyonu (SNJ-CGT ) Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Ebu Akile'nin bu sabah Batı Şeria'da görevi sırasında İsrail askerlerince gerçek mermiyle öldürülmesini kınadı.

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SNJ-CGT'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Filistinli meslektaşımız Şirin Ebu Akile'nin İsrail ordusu tarafından öldürülmesini esef ve şiddetle kınıyoruz. O, mesleğini icra etmek için Cenin'deydi. Gazeteciler hedef değil." ifadesi kullanıldı.

Akile'nin öldürülmesinin sosyal medya gündemine oturduğu Fransa'da Paris yönetimi, henüz olaya ilişkin resmi açıklama yapmadı.

Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile ölmüştü.

Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

Kudüs'te 1971'de doğan Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.

AA

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