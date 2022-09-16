Fransa Gazeteciler Birliği, İsrail'i esef ve şiddetle kınadı

Fransa Ulusal Gazeteciler Birliği-Genel İş Konfederasyonu (SNJ-CGT ) Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Ebu Akile'nin bu sabah Batı Şeria'da görevi sırasında İsrail askerlerince gerçek mermiyle öldürülmesini kınadı.

İsrail Başbakanı: Katili yargılatmam

İsrail yönetimi sorumluluktan kaçıyor SNJ-CGT'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Filistinli meslektaşımız Şirin Ebu Akile'nin İsrail ordusu tarafından öldürülmesini esef ve şiddetle kınıyoruz. O, mesleğini icra etmek için Cenin'deydi. Gazeteciler hedef değil." ifadesi kullanıldı. Akile'nin öldürülmesinin sosyal medya gündemine oturduğu Fransa'da Paris yönetimi, henüz olaya ilişkin resmi açıklama yapmadı. Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü. Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile ölmüştü. Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu. Kudüs'te 1971'de doğan Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu. Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı. AA

Okunma Sayısı: 290

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.