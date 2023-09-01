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Fransa Genelkurmayı: Nijer'deki varlıklarımıza zarar verecek gerilimlere karşılık vermeye hazırız

01 Eylül 2023, Cuma 14:59
Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Fransız ordusunun, Nijer'deki Fransız askeri ve diplomatik varlıklarına zarar vermeye yönelik her türlü yeni gerilime karşılık vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Fransa Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nijer'deki Fransız askerlerinin, bu ülkedeki Fransız askeri varlıklarına ve diplomatik misyonlarına zarar verecek "her türlü yeni gerilime karşılık vermeye hazır olduğu" belirtildi.

 

Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği'ne veya yakınına asker konuşlandırma ihtimaline ilişkin olarak, Fransa'nın Nijer silahlı kuvvetleri ile askeri işbirliğinin 26 Temmuz itibarıyla sona erdiği, dolayısıyla Nijer'deki Fransız birliklerinin faaliyetlerinin Niamey Hava Üssü ve ileri gözetleme mevzileri ile sınırlı olduğu bildirildi.

Nijer'deki askeri yönetim dün, 25 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdiği ancak ülkeden ayrılmayan Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 28 Ağustos'ta Paris'te 29. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Darbecilerin baskılarına rağmen Büyükelçimiz, Niamey'de kalacak." ifadesini kullanmıştı.

Cunta Fransa ile askeri işbirliği anlaşmalarını feshetmişti

Nijer'de 26 Temmuz'da askeri darbeyle yönetimi ele geçiren "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" Sözcüsü Amadou Abdramane, Fransa ile biri 1977’de imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini duyurmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Niamey'deki cuntanın bu kararını tanımadığını, Paris'in Niamey'le yaptığı söz konusu askeri anlaşmaların çerçevesinin Nijer'in meşru hükümetiyle oluşturulduğunu açıklamıştı.

Fransa'nın Nijer topraklarında 1500 askeri bulunuyor.

AA

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