Fransa - Gironde'deki yangında 3 bin hektar yeşil alan küle döndü

Fransa'nın güneyindeki Gironde vilayetinde, Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Gironde'da devam etmekte olan yangında şimdiye kadar 3 bin 200 hektar yeşil alanın küle döndüğü aktarıldı.

Açıklamada, bölgeden şimdiye kadar tahliye edilenlerin sayısının 840'a yükseldiği belirtilerek, gece itibarıyla alevlerle mücadele eden itfaiye çalışanlarının sayısının 900'den fazla olacağı vurgulandı. Gironde vilayetinde Saumos ormanı yakyarınlarında 12 Eylül'de çıkan yangında, 4 ev kullanılamaz hale gelmişti. AA

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