Fransa hükümeti büyük tepki çeken yasa tasarısını kabul etti

Fransa hükümeti, "İslam ve Müslümanları hedef aldığı" gerekçesiyle eleştirilen yasa tasarısını kabul etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 2 Ekim'de açıklanan yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesinin ardından kabul edildi.

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