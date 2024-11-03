Fransa İçişleri Bakanı cami saldırılarını kınadı

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, ülkesinde son dönemde camilere yönelik artan saldırıları kınayarak bu tür İslam karşıtı eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Retailleau, X mesajında, “Soruşturmanın devam ettiği Amiens Camisi’ni kundaklama girişiminden iki gün sonra, dün gece bir camiye ev sahipliği yapan Fransız-Türk Saint-Usage derneği, kabul edilemez bir Müslüman karşıtı eylemin hedefi oldu. Bu toplumlara şahsımın ve devletimin desteğini ifade etmek istiyorum. İbadet yerlerine saldırmak büyük bir korkaklık ve barbar bir şiddetin yansımasıdır” ifadesini kullandı. Ülkenin kuzeyindeki Amiens şehrindeki Assounna Camisi, 29 Ekim’de kundaklama girişimine hedef olmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Öte yandan DİTİB yetkililerinden alınan bilgiye göre önceki akşam Saint-Usage İhlas Camisi’nin kapısının önüne bir araçtan domuz yavrusu leşi atıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. AA

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