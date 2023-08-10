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10 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Fransa - Marsilya'da çöp krizi

10 Ağustos 2023, Perşembe 12:40
Fransa'nın Marsilya kentinde, temizlik çalışanlarının yaptığı grev nedeniyle çöplerle dolan tren garının temizliğinden sorumlu firma, iddiaların aksine personelinin maaşını ödediğini açıkladı.

Fransız La Provence gazetesinin haberine göre, Fransız demir yolu şirketi SNCF bünyesindeki Saint-Charles Tren Garı'nın temizliğinden sorumlu Laser Temizlik, 1 Ağustos'tan bu yana grevde olan çalışanlarının geçen ayki maaşlarını temmuz sonunda ödediklerini öne sürdü.

 

Firmanın açıklamasında "Bütün çalışanların maaşlarını 31 Temmuz'da ödedik, finansal sıkıntı yaşadığımız iddiaları gerçeği yansıtmıyor" ifadeleri yer alırken ödeme detaylarına ilişkin belgelerin Çalışma Bakanlığına sunulduğu belirtildi.

 

Öte yandan grevdeki çalışanlar, dün firmanın arabulucu nezdinde karşılıklı görüşme teklifini, konuyu yargıya taşıdıkları gerekçesiyle reddetti.

Saint-Charles Tren Garı'nın temizliğinden sorumlu şirketin çalışanları, maaşlarının ödenmediği veya geç ödendiği gerekçesiyle ağustos başında greve gitmişti.

Devam eden grev sebebiyle garda oluşan çöp yığınları, günlerdir ulusal ve uluslararası basında haberlere konu oluyor.

Daha önce de benzer gerekçelerle birçok kez grev yapılan garda, temizlik çalışanlarının haziran ayında düzenledikleri bir önceki iş bırakma eylemi, 13 gün sürmüştü.

AA

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