Fransa Ulusal Meclis Başkanı İsrail'e "koşulsuz desteğinden" geri adım attı

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, 7 Ekim 2023 sonrası "koşulsuz destek" açıklaması yaptığı İsrail'in Gazze Şeridi'nde ayrım gözetmeyen saldırılarında binlerce sivilin ölümünün ardından geri adım attı.

France Inter'e konuşan Meclis Başkanı Braun-Pivet, Gazze'de yaşanan insani krize ilişkin değerlendirmede bulundu. İnsani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılması gerektiğini belirten Braun-Pivet, Gazze için ateşkes çağrısı yaptı. Braun-Pivet, 4 ayı aşkın süredir ayrım gözetmeyen saldırılarını sürdüren ve Gazze'deki insani krizi felaket boyutuna taşıyan İsrail'i "koşulsuz desteklemenin" mümkün olmadığına işaret ederek, "Koşulsuz desteğimi açıkladığımda İsrail (saldırılara) karşılık vermemişti." dedi. "Ayrıca desteğim İsrail devletine idi, (Binyamin) Netanyahu hükümetine değil." ifadesini kullanan Braun-Pivet, 7 Ekim 2023'ün üzerinden geçen zamanda Gazze'deki durumun "önemli ölçüde değiştiğine" dikkati çekti. Braun-Pivet, "Bugün (Gazze'de) gördüğümüz kesinlikle dramatik ve trajik." şeklinde konuştu. 7 Ekim sonrasında İsrail’e destek veren önde gelen siyasiler arasında yer alan Braun-Pivet, "Bu barbarlık karşısında, dost ülke İsrail ile tam bir dayanışma ve koşulsuz destek içinde olduğumuzu yeniden dile getirmek isterim." demişti. AA

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